Manchester United : Patrice Evra dézingue Paul Scholes et Gary Neville

Patrice Evra n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Après une énorme carrière en tant que joueur où il a toujours dit ce qu’il pensait, l’ancien défenseur gauche continue de parler sur l’actualité du football même à la retraite. Et le natif de Dakar suit forcément attentivement la situation de son club de coeur, Manchester United. Après un début de saison compliqué sous Ruben Amorim, le club mancunien commence à sortir la tête de l’eau depuis des mois et l’arrivée de Michael Carrick sur le banc. Avec des débuts canons et des victoires face à de grosses cylindrées, Carrick a impressionné mais il a perdu du crédit ces dernières semaines avec des prestations moins abouties. Une baisse de forme qui lui a valu des critiques de ses anciens coéquipiers Paul Scholes et Gary Neville. Sur Stake, Evra est alors sorti du silence et a vilipendé Neville et Scholes qui s’attaquent à un ancien coéquipier tout en rappelant leur bilan en tant qu’entraîneurs :

«J’espère que la story Instagram de Paul Scholes est fausse, j’espère que son compte a été piraté. Franchement, ça ne m’étonne pas de la part de Scholesy. C’était le joueur le plus discret avec lequel j’ai jamais joué. Maintenant, dans les médias, il balance des infos fracassantes. Je ne comprends vraiment pas le manque de soutien envers Michael Carrick ; il est l’un des nôtres et il se débrouille très bien. (…) Il y a eu des analyses négatives de la part de Scholesy, mais aussi de Roy Keane et Gary Neville. Ça m’agace parce qu’on veut finir dans les quatre premiers, et ces commentaires sont inutiles. Mais c’est le lot de ceux qui travaillent à la télé. On ne peut pas être positif ; il faut être négatif. Les gens ne peuvent pas oublier ce qu’ils ont fait comme entraîneurs. En tant que joueurs, ce sont des légendes, mais en tant qu’entraîneurs, ils n’ont pas été à la hauteur.»