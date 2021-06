Amine Adli séduit par le projet de l’AC Milan !

Après une saison réussie où il a fini meilleur joueur de Ligue 2, Amine Adli ne manque logiquement pas de prétendants. Le jeune joueur de 21 ans semble plus que jamais sur le départ surtout après l’échec de Toulouse dans la course à la montée en Ligue 1. Cet hiver, Adli s’était d’ailleurs mis d’accord avec l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria, qui souhaitait le joueur, avait réussi à le convaincre de rejoindre l’OM et les deux parties étaient sur la même longueur d’onde économiquement et sportivement. Mais Toulouse qui ne voulait pas s’en séparer avait demandé plus de 15 millions et n’avait pas voulu aller plus loin dans les discussions.

Selon nos informations, cet été, c’est bien l’AC Milan qui s’intéresse au franco-marocain. Le club italien discute avec le joueur et Toulouse, mais n’a pas formulé d’offre pour le moment. Cette fois-ci, la direction toulousaine est vendeuse et le prix pourrait être beaucoup moins élevé que prévu. En fin de contrat en juin 2022, Amine Adli pourrait être libéré pour un prix inférieur à 7 millions d’euros. Une somme qui est en partie dû au fait que le joueur serait libre dans six mois. Les Rossoneri sont sur le dossier. De son côté, Amine Adli n’est pas fermé à un départ à l'étranger et apprécie énormément le projet de l’AC Milan. Les discussions pourraient s’accélérer entre les deux camps d’ici peu.