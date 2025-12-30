Al-Nassr : l’impressionnante renaissance du talent gâché João Félix en Saudi Pro League

Considéré comme l’un des plus grands espoirs portugais de sa génération lorsqu’il évoluait à Benfica, João Félix semblait destiné à briller au plus haut niveau. L’attaquant avait rejoint l’Atlético de Madrid pour un transfert record de 125 millions d’euros, mais n’avait jamais réussi à s’imposer sous la direction de Diego Simeone. Sa trajectoire européenne a ensuite été semée d’embûches : Chelsea, Barcelone, Milan… aucun club ne lui a permis de trouver la stabilité et la régularité attendues. Même si son passage au Barça avait été ponctué de 10 buts et 7 passes décisives, il ne s’était jamais installé durablement. L’été dernier, après un nouveau prêt raté à Milan, Félix a surpris tout le monde en rejoignant Al-Nassr en Arabie Saoudite, pour 25 millions d’euros, retrouvant ainsi son ami Cristiano Ronaldo. À seulement 26 ans, le Portugais a donc fait un choix fort en rejoignant la Saudi Pro League.

Et pourtant, le choix saoudien s’avère être un véritable tournant dans sa carrière. Sous les ordres de Jorge Jesus, João Félix évolue désormais en pointe dans un quatuor d’attaque redoutable avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Kingsley Coman. Les résultats sont spectaculaires : co-meilleur buteur de la Saudi Pro League avec CR7 avec 11 réalisations, 17 buts toutes compétitions confondues en seulement 19 matchs dont 16 titularisations, et 6 passes décisives. Dans ce contexte, le Portugais - qui a marqué contre Al-Etiffaq (2-2) - semble avoir retrouvé la confiance et le rythme qui lui avaient fait défaut en Europe. Interrogé sur l’impact de jouer aux côtés de Ronaldo, Félix déclarait : « jouer avec Cristiano… voilà… C’est Cristiano. Tout le monde sait ce dont il est capable, comme on l’a vu. Il rate un penalty et la minute suivante, il marque ce but. C’est facile de jouer avec lui. Parfois, ça finit même par être bon, parce que comme c’est Cristiano, ils finissent par se concentrer plus sur lui et laissent ensuite les autres avec un peu plus d’espace. » Une déclaration qui témoigne de l’admiration et de l’inspiration qu’il puise auprès de son capitaine.

Une place presque assurée pour la Coupe du Monde 2026 ?

Cette réussite sur le terrain se double d’un regain de confiance et de sérénité personnelle, des éléments essentiels pour un joueur encore prometteur qui souhaite démontrer que ses détracteurs se sont trompés sur lui. L’Arabie saoudite, souvent critiquée pour le faible niveau compétitif de son championnat, s’est transformée pour João Félix en tremplin idéal : plus de temps de jeu, plus de responsabilités et une visibilité internationale grâce à ses performances assez éclatantes. Ce contexte favorable se reflète également au niveau international. En effet, il s’est offert un doublé face à l’Arménie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, contribuant à la large victoire du Portugal (0-5). Un premier doublé en sélection, qui porte son total à plus de 10 buts internationaux, et qui illustre la confiance retrouvée de Roberto Martinez : « João Félix a très bien commencé la saison, il a beaucoup de rythme dans les jambes. Il joue désormais beaucoup plus dans son club et ça se ressent sur le terrain. »

À l’aube de cette nouvelle phase de sa carrière, João Félix semble avoir trouvé le déclic. Après avoir enchaîné les échecs et les critiques en Europe, il s’impose enfin comme un joueur majeur à Al-Nassr. Sa forme actuelle lui garantit une place quasi-assurée pour la Coupe du Monde 2026 et laisse entrevoir une possible renaissance européenne après la compétition. À 26 ans, le Portugais pourrait bien mettre un terme à sa période d’espoir inabouti et démontrer qu’il avait simplement besoin du bon contexte idéal pour libérer tout son talent.