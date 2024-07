France - Belgique : revivez l’avant-match en direct commenté

Au micro de beIN Sports, Didier Deschamps a évoque l’inefficacité offensive de son équipe. Et réclame une amélioration sur ce 8e de finale. « Surtout être plus efficaces. On a eu beaucoup d’occasions, on n’a pas eu l’efficacité. Ca peut arriver, comme un grand buteur peut avoir une période sans maquer. C’est notre cas, faut surtout pas faire de blocage ou de fixation. Il faut continuer à se créer bcp d’occasions et d’avoir une meilleure efficacité. »