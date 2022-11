Le FC Barcelone emploie les grands moyens pour séduire Endrick

La suite après cette publicité

Au tour du FC Barcelone de mettre la pression sur le dossier Endrick. Il y a quelques jours, le père du crack brésilien de 16 ans s'était fendu d'une sortie médiatique assez remarquée, en faveur du PSG. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert les négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle. Les choses sont comme ça actuellement. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, mais le PSG est le seul qui s'est bougé », expliquait-il. Dans la continuité, nous apprenions ensuite que le club de la capitale française avait d'ailleurs proposé 80 millions d'euros à Palmeiras pour réaliser un sacré coup double.

Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et leur bande ont en effet soumis une offre de 50 M€ (plus 30 M€ de bonus) pour s'adjuger les services d'Endrick et d'Estevão Willian (15 ans), dit "Messinho", l'autre pépite de la formation auriverde. Mais voilà, les deux jeunes ne pourront pas poser leurs valises en Europe avant d'avoir 18 ans. D'ici là, la bataille promet puisque d'autres cadors du Vieux Continent, comme Chelsea, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, entendent rafler la mise pour Endrick. Les Blaugranas sont d'ailleurs sortis du bois par l'intermédiaire de leur entraîneur, Xavi Hernandez, afin de mieux se positionner sur cet épineux dossier.

Xavi et le Barça déterminés à séduire Endrick pour rattraper leur retard

Décidés à prendre les devants, les Catalans ont sorti le grand jeu pour convaincre le jeune phénomène de rejoindre le Camp Nou dans deux ans. « Nous avons parlé avec son père et aussi directement avec le joueur, a révélé en ce sens Xavi, au cours d'un entretien accordé à ESPN ce samedi, avant de poursuivre. J'ai expliqué le projet que nous avons à Barcelone. On veut du talent et c'est un talent, capable de faire la différence. Il a le but, il a le dribble, il a une capacité brutale à faire la différence. C'est un joueur du présent, qui joue déjà dans la ligue brésilienne, et aussi du futur. »

Et l'ancien milieu de terrain espagnol d'exprimer clairement sa volonté de recruter Endrick. « C'est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît déjà le projet que nous avons à Barcelone et nous parlons. J'espère qu'il deviendra notre joueur. Cela dépend de lui. Cela dépend toujours du joueur. Habituellement, un joueur finira par jouer là où il veut jouer. C'est donc une décision très personnelle d'Endrick. » Conscient d'avoir déjà un petit train de retard pour Endrick, le Barça joue la carte de la séduction. Reste à savoir si cela suffira à charmer le principal concerné, pour qui les Verdão espèrent recevoir un chèque 60 M€. Le feuilleton promet, le suspense reste entier.