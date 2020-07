L'Espagne salue le retour en force d'Antoine Griezmann, la nouvelle cible de Chelsea pour son mercato

La suite après cette publicité

La prestation de Griezmann saluée en catalogne

En Catalogne, les polémiques liées à la VAR concernant le Real Madrid font énormément réagir ! Si le Real Madrid conserve 4 points d'avance en tête du championnat, le Barça maintient le suspens grâce à sa large victoire contre Villarreal, hier soir (4-1). Et c'est Antoine Griezmann qui fait la Une du Mundo Deportivo. Le journal catalan estime qu'«ils refont surface» après les difficultés rencontrées ces dernières semaines. Griezmann a marqué un superbe but, ce qui montre que personne n'abandonne. Le Barça ne jette pas l'éponge et retrouve sa meilleure version, générant des occasions et contrôlant le rythme. De son côté Sport estime qu'«il y a encore de la vie» au Barça avec cette victoire importante dans la course au titre !

Chelsea ne lâche pas Declan Rice

Outre-Manche, il est plutôt question de mercato avec Chelsea qui ne lâche pas Declan Rice (21 ans) comme nous l'apprend The Times. Frank Lampard veut absolument recruter le joueur de West Ham pour renforcer sa défense. Seul bémol, le joueur est cher et les Hammers vont se montrer gourmands sur l'indemnité de transfert. Les Blues devront se montrer convaincants pour convaincre leurs voisins de lâcher leur pépite.

Le Bayern Munich rêve d'un triplé

On termine ce tour de la presse en Allemagne, où la domination du Bayern Munich sur la scène nationale laisse entrevoir un été radieux ! Le journal Kicker estime que le club bavarois est «en mission pour réaliser un triplé». Après la victoire en championnat et en Coupe d'Allemagne, le Bayern veut remporter la Ligue des champions et veut s'en donner les moyens. «Dominant, avide de titres, le rêve d'un triplé est toujours d'actualité en Bavière», résume ainsi le bi-hebdomadaire allemand. De son côté, Bild annonce que Hans Flick, l'entraîneur bavarois, a carrément un plan pour terminer cette saison sur les chapeaux de roues.