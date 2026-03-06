Mercato : l’annonce de Joan Laporta sur le futur attaquant du FC Barcelone

Président démissionnaire, Joan Laporta brigue un nouveau mandat. Avec Victor Font, le Catalan fait partie des deux derniers candidats encore en lice pour le sprint final. En attendant le verdict des urnes, chacun des deux finalistes va désormais occuper le terrain médiatique afin de présenter son programme et faire ses traditionnelles promesses. Grand favori à sa succession, Joan Laporta s’est prêté au jeu ce vendredi, en concédant une interview à Mundo Deportivo. Car à Barcelone, le public veut surtout savoir ce que les deux candidats réservent aux socios en termes de mercato. Le Barça n’a toujours pas retrouvé sa puissance financière XXL, mais cela n’empêche pas les rumeurs sexy de se propager. Et pour cause.

Robert Lewandowski a 37 ans et tout le monde attend de savoir quel sera le futur numéro 9 des Blaugranas. Plusieurs pistes clinquantes ont été annoncées dans la presse ces derniers mois (Harry Kane, Dusan Vlahovic, Julian Alvarez). Des attaquants qui ont de quoi faire saliver les supporters culés, même s’ils représentent un investissement plus que conséquent pour le Barça. Le club catalan est-il réellement en mesure de mettre plus de 100 M€ pour attirer un buteur ? Depuis plusieurs années, la presse pro Barça a souvent fait ses gros titres avec des pistes très ambitieuses (Bernardo Silva, Erling Haaland, Joshua Kimmich entre autres) qui n’ont jamais pu être concrétisées.

Laporta calme le jeu

La donne a-t-elle changé ? Dans les colonnes de Mundo Deportivo, Laporta assure que les Culés ont les moyens de leurs ambitions. « Il est évident que le Barça peut recruter des joueurs, mais nous avons deux grands attaquants, Ferran et Lewandowski, et je suis ravi des deux. Et puis il y a d’autres joueurs qui peuvent également jouer à ce poste : Olmo, Rashford, Lamine Yamal aussi, car il devient parfois polyvalent dans les postes offensifs. En ce qui concerne l’aspect économique, lorsqu’il s’agit d’ajuster une position qui représente un investissement pour un joueur, qu’il s’agisse d’un attaquant, d’un milieu de terrain, d’un défenseur ou d’un gardien, le Barça a les moyens de le faire. Une autre chose est de savoir s’il faut le faire », a-t-il conclu, en prenant soin d’apporter un bémol…

« Personne ne nous y oblige, ce n’est pas une obligation de recruter. Évidemment, si nous voyons une opportunité sur le marché que Deco pense intéressante et susceptible d’améliorer le groupe, Deco nous la proposera et nous déciderons. Nous sommes très satisfaits du travail accompli par Deco. Il a constitué un effectif extraordinaire, excellent. Il a su renouveler chacun des jeunes joueurs que nous avons. C’était un travail titanesque que je lui suis extrêmement reconnaissant, car tous ces joueurs ont été prolongés jusqu’à leurs 30 ans au moins. » Le message est clair : Joan Laporta ne veut pas faire de promesses. Un constat qui s’est vérifié lorsque le journaliste lui a demandé s’il existait un joueur sur le marché pour lequel il serait prêt à faire une folie. « Pour aucun. Bon, je pourrais faire des folies pour les joueurs que nous avons au Barça. C’est un groupe qui est un trésor, je ferais n’importe quoi pour eux. Pour des joueurs qui ne sont pas au Barça ? Pour aucun. » Pour ceux qui rêvaient d’un mercato estival 2026 XXL du Barça, il va peut-être falloir redescendre sur terre.