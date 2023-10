PSG : Sergio Rico va faire son grand retour au Parc des Princes !

Il a frôlé le pire le 28 mai 2023. En pèlerinage en Andalousie, Sergio Rico avait décidé de prendre du temps avec ses proches après avoir glané le onzième titre de champion de France du PSG. Malheureusement, victime d’un grave accident de cheval, le portier espagnol a été envoyé à l’hôpital de Séville afin de recevoir des premiers soins. Placé dans un état d’urgence absolue, les jours de l’ancien gardien du Séville FC semblaient alors comptés. Néanmoins, après une opération menée à bien et de nombreuses semaines passées au CHU andalou, le gardien de 30 ans a pu quitter l’hôpital et reprendre une vie presque normale sans conséquences graves.

Depuis que son état s’améliore significativement, les fans du club parisien attendent qu’une seule chose, le retour du gardien espagnol. Et Selon les informations de ParisNoLimit, confirmées par nos confrères du Parisien, ce dernier va d’ailleurs faire son grand retour au Parc des Princes, l’antre du PSG, pour la réception de l’AC Milan en Ligue des Champions. Une nouvelle qui devrait donc réjouir tous les supporters des Rouge et Bleu. Le gardien espagnol sera en effet présent ce mercredi dans les tribunes de l’enceinte parisienne pour assister et encourager ses coéquipiers qui auront fort à faire pour ce nouveau choc sur la plus prestigieuse des scènes européennes.