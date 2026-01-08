Pas de boycott pour le Nigeria avant de défier l’Algérie

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 du Nigeria est impressionnante. Débutant par une victoire 2-1 contre la Tanzanie avant de dominer la Tunisie (3-2) et l’Ouganda (3-1), la sélection des Super Eagles a ensuite écrasé le Mozambique en huitième de finale (4-0). Un excellent parcours pour la sélection coachée par Eric Chelle qui défiera l’Algérie ce samedi. Oui mais voilà, en coulisses, la situation s’est compliquée pour le Nigeria avec des menaces de boycott de l’entraînement pour non-versement de leurs primes.

Finalement, les choses se sont arrangées selon nos informations. Ainsi, les joueurs du Nigeria et le staff technique vont bien recevoir les indemnités promises par la fédération nigériane et l’État. Le ministre des finances nigérian a publiquement annoncé que l’argent avait été versé. Les joueurs nigérians sont désormais concentrés autour de ce quart de finale important contre l’Algérie.