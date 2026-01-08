Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM CAN

Pas de boycott pour le Nigeria avant de défier l’Algérie

Par Aurélien Macedo - Clinton Ayooye
1 min.
L'équipe du Nigeria @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Algérie Nigeria Voir sur beIN SPORTS

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 du Nigeria est impressionnante. Débutant par une victoire 2-1 contre la Tanzanie avant de dominer la Tunisie (3-2) et l’Ouganda (3-1), la sélection des Super Eagles a ensuite écrasé le Mozambique en huitième de finale (4-0). Un excellent parcours pour la sélection coachée par Eric Chelle qui défiera l’Algérie ce samedi. Oui mais voilà, en coulisses, la situation s’est compliquée pour le Nigeria avec des menaces de boycott de l’entraînement pour non-versement de leurs primes.

La suite après cette publicité
Clint’ Ayooye
🇳🇬 Les joueurs du Nigeria et le staff vont recevoir les indemnités promises par la NFF de la par de l’état.

La ministre des finances a communiqué et confirmé que l’argent a été envoyé. Pas de boycott, les joueurs sont focus et tournés vers le match de samedi.
Voir sur X

Finalement, les choses se sont arrangées selon nos informations. Ainsi, les joueurs du Nigeria et le staff technique vont bien recevoir les indemnités promises par la fédération nigériane et l’État. Le ministre des finances nigérian a publiquement annoncé que l’argent avait été versé. Les joueurs nigérians sont désormais concentrés autour de ce quart de finale important contre l’Algérie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Nigeria

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Nigeria Flag Nigeria
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier