Toulouse parmi les prétendants pour Léo Lacroix

Joueur de l'AS Saint-Étienne, Léo Lacroix (28 ans) n'a pas pu s'illustrer cette saison. N'entrant ni dans les plans de Ghislain Printant, ni dans ceux de Claude Puel, le défenseur central suisse ne compte pas la moindre minute lors de l'exercice 2019/2020. L'international suisse (1 cape), qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, restait pourtant sur des prêts plutôt intéressants du côté du FC Bâle et de l'Hambourg SV où il avait retrouvé du temps de jeu. Mais finalement, il n'a pas eu de nouvelle chance avec le club du Forez. Resté en Suisse afin de se maintenir en forme en compagnie d'un préparateur physique, le natif de Lausanne va désormais rechercher un nouveau point de chute. Approché par les formations turques de Gaziantep et de Kasimpasa en décembre dernier, Léo Lacroix avait aussi tapé dans l’œil de Kayserispor comme nous pouvons le confirmer.

Mais pour cet été, le joueur a d'autres pistes. Selon nos informations, il est notamment suivi en France. En Ligue 1 mais aussi à l'étage inférieur puisque le Toulouse FC fait partie des clubs intéressés. Les Violets, qui disputeront la prochaine saison en Ligue 2, ont rencontré pas mal de soucis défensifs lors de l'exercice 2019/2020 et la recherche d'un défenseur s'avère importante en vue du prochain exercice. Mais ce n'est pas tout. Ayant montré de belles choses lors de ses derniers prêts, Léo Lacroix garde aussi une belle cote en Suisse et auprès des formations allemandes. Cependant, la reprise des championnats outre-Rhin ralentit toute discussion pour le moment. À la recherche de temps de jeu et d'un challenge sportif intéressant, Léo Lacroix va pouvoir mûrir son choix.