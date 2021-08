AS Monaco-RC Lens : les compositions officielles

L'AS Monaco, quatorzième de Ligue 1 avant le coup d'envoi de ce match, est toujours à la recherche de sa première victoire en championnat cette saison, après un nul face à Nantes (1-1), puis une défaite contre Lorient (0-1), et alors que le club jouera son avenir européen mercredi, en Ukraine, face au Shakhtar Donetsk (défaite 0-1 à l'aller). Alexander Nübel, de retour après des troubles gastriques, retrouve sa place dans le onze. Tandis que Jean Lucas profite de l'absence dans le groupe de Youssouf Fofana, ce dernier ayant déjà été remplacé par le Brésilien à la mi-temps du match face au Shakhtar. Le défenseur chilien Guillermo Maripán est, lui, laissé au repos. Strahinja Pavlovic et Axel Disasi sont donc alignés en défense. Ruben Aguilar et Sofiane Diop démarrent également.

De l'autre côté du terrain, la recrue Kevin Danso, achetée 5 M€ à Augsbourg cet été, est préférée à Christopher Wooh notamment, pour ce qui sera sa première titularisation avec les Sang et Or. Il est accompagné par Facundo Medina et Jonathan Gradit en défense. Devant, la paire Cheick Doucouré/Seko Fofana est encerclée par Jonathan Clauss et Deiver Machado. Gaël Kakuta, en position de numéro 10, est en soutien du duo composé par Ignatius Ganago et Florian Sotoca.

Les compositions d'équipes :

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Pavlovic, Disasi, Caio Henrique - Tchouaméni, Jean Lucas - Diatta, Golovin, Diop - Ben Yedder

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Machado - Kakuta - Sotoca, Ganago