Les demandes exubérantes d’Alexis Sanchez pour prolonger à l’OM

9 août 2022. Quand Alexis Sanchez débarque en fin d’après-midi à l’aéroport de Marignane, il ne s’attend sans doute pas à être accueilli par des centaines de supporters de l’OM. Il faut dire que Pablo Longoria vient de réussir un coup de maître en parvenant à s’offrir les services d’un grand nom du football mondial, passé par le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal ou encore l’Inter Milan. Et ce choix va être payant puisque "El Niño Maravilla" (l’Enfant prodige), va rapidement mettre tout le monde dans sa poche en marquant 18 buts et délivrant 3 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues.

Mais la belle histoire n’a duré qu’une saison puisque les deux parties allaient se séparer d’une manière plutôt brutale au cœur de l’été. Premier élément, et il est d’importance, Alexis Sanchez avait donné son accord au club phocéen pour un contrat de deux saisons. C’est lors des discussions finales avec le board marseillais qu’il demande au dernier moment un contrat d’un an plus un an renouvelable, un détail alors non négociable pour la star chilienne. Le club phocéen a fini par accepter cette soudaine volte-face… mais qui va le placer dans une situation inconfortable en fin de saison.

Alexis Sanchez réclame une fortune pour prolonger à l’OM

Fin mai 2023. Alors que la saison n’est pas terminée, l’OM et les représentants du joueur décident de se rencontrer pour poser les bases de cette année en option. Rapidement, Pablo Longoria comprend vite que ces derniers ont une idée bien précise en tête, celle d’obtenir de nouvelles conditions astronomiques, incompatibles avec les finances marseillaises. Selon nos informations, le clan Alexis Sanchez demande alors de doubler son salaire et une prime à la signature d’environ 2 M€. Un vrai coup dur alors pour l’OM, qui souhaitait initialement faire de sa nouvelle star offensive son pilier pour l’année 2023-24 afin de ne pas mettre en péril les finances du club.

Néanmoins, le club marseillais revient auprès des représentants de l’ancienne star d’Arsenal avec une belle proposition à la clé, comme l’évoquait d’ailleurs Pablo Longoria dans sa conférence de presse de fin de saison le 5 juin dernier. « On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu’il avait cette saison. » Il s’agissait d’un nouveau contrat de deux saisons avec une augmentation substantielle de son salaire initial qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif et même de Ligue 1 derrière les stars du PSG. Accroché à son idée de départ d’aller au plus offrant, le clan Sanchez, qui discute en parallèle avec l’Arabie Saoudite, prend le temps de réfléchir durant tout le mois de juin laissant l’OM dans l’expectative.

Quand le clan Alexis Sanchez revient à la raison, il est trop tard

À la fin du mois de juin, les représentants du Chilien reviennent dans les discussions et se montrent bien plus conciliants. Problème, entre temps, Marcelino est arrivé et ce dernier ainsi que le board marseillais ont déjà dû plancher sur les contours de l’effectif du club phocéen et sont déjà passés à autre chose. Trop tard pour Alexis Sanchez, qui, faute de mieux, se voyait finalement rester à l’OM et qui le serait d’ailleurs aujourd’hui s’il avait accepté la proposition initiale mise sur la table par la direction olympienne. Sans club durant tout l’été, il s’engage finalement à l’Inter Milan. Là même où il avait résilié son contrat un an auparavant, ironie du sort.