Kenedy quitte encore Chelsea pour Flamengo

Arrivé à Chelsea en août 2015, Kenedy n'a jamais réussi à se faire une place au sein du club londonien. Du coup, le milieu gauche brésilien a enchaîné les prêts, lui qui était par exemple à Grenade lors de la saison 2020-2021. Et une nouvelle fois, le joueur de 25 ans va bouger.

Après avoir été prolongé jusqu'en 2023, l'ancien joueur de Fluminense a en effet été prêté pour un an à Flamengo, champion du Brésil en titre. Kenedy va donc retrouver la Série A et son pays natal six ans après l'avoir quitté pour Chelsea.