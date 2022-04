Real Madrid : une défense qui fait peur...

La suite après cette publicité

Un naufrage. Le Real Madrid s'en est plutôt bien sorti hier soir au vu du nombre d'occasions créées par les joueurs de Manchester City. Si les joueurs offensifs du Real Madrid comme Karim Benzema et Vinicius Junior n'ont pas grand chose à se reprocher, on ne peut pas en dire de même de l'arrière-garde merengue... Il faut dire que depuis quelques semaines déjà, la défense en inquiète plus d'un du côté de la capitale espagnole.

Ce duo Militão-Alaba, qui avait en quelque sorte un peu fait oublier le classique Ramos-Varane, commence à montrer de plus en plus de lacunes. Plus que des souci de niveau pur ou des problèmes techniques, c'est surtout au niveau de la concentration et du placement que ça flanche, avec des erreurs parfois grossières. Difficile de comprendre comment l'Autrichien se fait prendre à défaut si bêtement sur le deuxième but citizen, où il se fait manger au duel par Gabriel Jesus. Des erreurs qui, à ce niveau, sont fatales.

Une défense qui manque d'assurance

La presse espagnole est inquiète pour les deux hommes, d'autant plus qu'ils ne sont pas vraiment aidés. Ferland Mendy continue de soulever de nombreux doutes de l'autre côté des Pyrénées, surtout sur le plan défensif, tout comme Carvajal est extrêmement loin de son meilleur niveau et commet lui aussi de nombreuses erreurs. Il faut dire que sur la pelouse de l'Etihad Stadium, l'absence de Casemiro devant la défense a pesé, puisque Kroos est loin d'avoir le volume et l'activité du milieu de terrain brésilien. Collectivement, il semble aussi y avoir de nombreuses failles qui expliquent ces problèmes qui avaient déjà été assez flagrants contre Chelsea ou même contre Séville en championnat.

« La défense du Real Madrid, c'est une passoire », ironisait le Kun Agüero sur les réseaux sociaux pendant la rencontre, et on peut clairement le dire : merci Benzema, et merci Courtois pour les autres rencontres où le Belge a sauvé bon nombre de points/victoires pour son équipe. Autant dire que dans une semaine, pour le retour, la bande de David Alaba a intérêt d'être à un tout autre niveau, ou il n'y aura pas de remontada...