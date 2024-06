Le RC Lens, le LOSC et l’AS Saint-Etienne prennent contact pour Mady Camara

Le mercato estival vient d’ouvrir ses portes en France, et ce, jusqu’au 30 août prochain. Pour autant, peu de mouvements risquent d’avoir lieu dans les prochains jours, la faute à l’incertitude planant sur les droits TV qui rendent très frileux les clubs de Ligue 1 qui doivent boucler leur budget avant d’aller défendre leurs intérêts devant la DCNG. Néanmoins, il y a quelques belles affaires à réaliser en ce début de mercato, à commencer par Mady Camara.

Le milieu international guinéen est en fin de contrat à l’Olympiacos et a connu une fin d’aventure très mouvementée en Grèce du moment où il a refusé de prolonger. Mis à l’écart en janvier dernier alors qu’il était l’un des piliers de l’équipe, il a assisté de loin au sacre continental des siens en Ligue Europa conférence, lui qui avait participé en tant que titulaire à toute la phase de poules de Ligue Europa en début de saison.

José Mourinho ne l’a pas oublié

Désormais libre, ce numéro 8 d’expérience (282 matches pros en Serie A, Super League, Ligue des Champions, Ligue Europa, etc…), qui aurait pu rejoindre l’OL cet hiver qui avait proposé 8 M€ pour s’offrir ses services, possède tout l’attirail du milieu de terrain moderne. Capable de distribuer le jeu, il dispose également d’un bon jeu de tête, d’une bonne frappe de balle et de qualités athlétiques nécessaires pour évoluer au poste de sentinelle ou en milieu relayeur. En Europe, son profil plait énormément. L’AEK Athènes, İstanbul Başakşehir, le Fenerbahce d’un certain José Mourinho (qui a bien connu le joueur à l’AS Roma) ou encore le PAOK Salonique ont manifesté un intérêt concret, voire plus pour l’international guinéen.

Flatté par ses marques d’intérêt, Mady Camara souhaite étudier toutes les possibilités qui s’offrent à lui. Selon nos informations, il serait très intéressé à l’idée de revenir en France, lui qui a fait ses débuts en pro du côté de l’AC Ajaccio en Ligue 2 entre 2016 et 2018. Selon nos indiscrétions, trois clubs ont effectué une prise de contact avec l’entourage du joueur. Il y a tout d’abord le RC Lens. Si le club artésien doit d’abord dégraisser avant de pouvoir songer à recruter, Pierre Dréossi apprécie beaucoup le profil du joueur.

Un statut d’agent libre et une expérience qui plaisent beaucoup en Ligue 1

À l’instar de son voisin nordiste, le LOSC, en pleine reconstruction avec l’arrivée de Bruno Genesio, garde un œil attentif sur Camara qui n’est pas insensible de son côté à la perspective de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Il s’agit même d’un argument de poids pour l’ancien Romain aujourd’hui âgé de 27 ans et qui cherche le meilleur projet sportif possible. Un autre club, et non des moindres, suit également le futur ex-joueur de l’Olympiacos : l’AS Saint-Etienne.

Fraîchement promu en Ligue 1, le club du Forez a été racheté et entend bien jouer le premier tiers du classement cette saison. Cela passera par des renforts d’expérience et de qualité comme Mady Camara. Bien que promu, l’ASSE peut compter sur un argument de poids, la ferveur de ses supporters. Les clubs français sont donc à l’affût pour Mady Camara, mais attendent pour le moment d’en savoir plus sur les droits TV. Attention tout de même de ne pas attendre trop longtemps : les clubs mentionnés plus haut ont déjà entamé des négociations avec le joueur qui ne voudra pas attendre éternellement un signe des formations hexagonales…