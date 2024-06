L’OL et le Stade de Reims s’intéressent à Sikou Niakaté

Depuis de nombreuses saisons, la Liga Portugal regorge d’immenses talents et reste un immense tremplin pour de nombreux joueurs. Il faut dire que les clubs portugais ont souvent le flair pour faire briller des joueurs qui n’ont pas réussi à percer par la filière classique. C’est le cas pour les attaquants qui caracolent en tête du classement des buteurs du championnat (Simon Banza, Samuel Essende, Rafa Mujica pour ne citer qu’eux) mais aussi pour les milieux et même les défenseurs.

Le cas de Sikou Niakaté (24 ans) est criant de vérité. Formé à Valenciennes puis passé par Guingamp en Ligue 2, le défenseur central malien avait fait ses débuts en Ligue 1 au FC Metz (12 apparitions) avant d’être prêté au Portugal à Braga où il a explosé. Au Portugal, chez le cador du championnat, il s’est installé directement dans le onze titulaire pour disputer 34 matches toutes compétitions confondues et en a profité même pour faire ses débuts en Ligue Europa.

Des débuts intéressants en Liga Portugal et en Ligue des Champions

Devenu rapidement le patron de la défense de Braga, ce défenseur axial gauche complet est costaud, dispose d’une bonne lecture du jeu et d’une belle relance. La deuxième saison à Braga a d’ailleurs été du même acabit, même si sa participation à la CAN en janvier avec le Mali a joué dans son temps de jeu. Néanmoins, il a disputé 32 matches toutes compétitions confondues cette saison et a disputé la Ligue des Champions dans la peau d’un titulaire où il a pu se frotter au Napoli ou au Real Madrid.

Des performances qui ont fait du bruit sur la scène continentale. Ainsi, plusieurs formations ont coché son nom pour ce mercato estival, convaincues autant par son profil de défenseur axial gauche, ses qualités intrinsèques, son expérience européenne acquise ses derniers mois et sa marge de progression immense.

Braga va réclamer entre 10 et 15 M€ pour Niakaté

Selon nos informations, l’OL, qui cherche activement un joueur de son calibre au poste de défenseur axial gauche, est intéressé de même que le Stade de Reims toujours enclin à réaliser de jolis coups quitte à en mettre le prix. Enfin en Espagne, Villarreal garde également un oeil sur le joueur qui ne sera pas facile à déloger du Sporting Braga.

Réputé dur en affaire, le club portugais va réclamer une somme conséquente pour libérer son défenseur international malien qui dispose d’une clause libératoire de 30 M€. Selon une source portugaise, Braga espère entre 10 et 15 M€ pour son joueur. Reste à savoir si les clubs intéressés auront les moyens de leurs ambitions…