Arsenal : le coup de gueule de Martin Odegaard après des accusations lunaires

Depuis plusieurs saisons désormais avec Arsenal, Martin Odegaard s’affirme comme l’un des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Pierre angulaire du système de Mikel Arteta avec les Gunners, le milieu norvégien réalise une saison du même acabit que les précédentes. Ce dimanche, en fin d’après-midi, les Londoniens ont pris le meilleur d’un Liverpool presque imbattable cette saison en Premier League. Auteur d’une performance XXL, le joueur de 25 ans s’est également signalé avec plusieurs célébrations qui ont fait grincer des dents de l’autre côté de la Manche.

La suite après cette publicité

Accusé de trop célébrer pour plusieurs fans et consultants anglais, Odegaard a alors remis les points sur les i en expliquant que cette joie s’explique par une belle victoire contre un concurrent direct au classement : «trop de célébrations ? Non, je pense que tous ceux qui aiment le football savent à quel point ce que cela signifie de gagner ce match. Et si vous n’êtes pas autorisé à célébrer lorsque vous gagnez un match, quand avez-vous le droit de célébrer ? Nous sommes heureux de cette victoire et nous resterons humbles. Nous continuons à travailler dur et nous nous préparons pour le prochain mais bien sûr, il faut être heureux quand on gagne.»