Barça : Xavi s’explique après la brouille Lewandowski-Yamal

Présent face aux journalistes avant le déplacement dans la banlieue madrilène pour le compte de la 14e journée de Liga, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez est revenu sur la brouille entre ses deux attaquants, Robert Lewandowski (35 ans) et Lamine Yamal (16 ans), lors de la victoire des siens contre Alavés (2-1) le 12 novembre dernier.

«Ce qui est arrivé à Robert avec Lamine me semble normal, cela m’est arrivé souvent quand j’étais joueur, des bagarres avec Puyol et Valdés, Villa, Leo… Je m’en souviens. Vous pouvez consulter les archives des journaux. Je me souviens d’une bagarre avec Valdés à Almería…», a déclaré le coach catalan en conférence de presse.