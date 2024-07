AC Milan : 4 clubs foncent sur Fodé Ballo-Touré

Fodé Ballo-Touré a des touches à l’étranger. De retour à Milan à l’issue sa courte expérience à Fulham (6 apparitions en Premier League), le défenseur latéral gauche international sénégalais ne poursuivra pas l’aventure en Lombardie. Poussé vers la sortie par le vice-champion d’Italie, l’ancien Monégasque s’est retrouvé dans le viseur de Besiktas, très actif sur ce mercato estival. Alors qu’un accord a été conclu entre le club d’Istanbul et l’AC Milan, le natif de Conflans-Sainte-Honorine ne souhaite pas rallier la Turquie et a d’autres projets.

D’ailleurs, plusieurs clubs anglais et espagnols sont intéressés par le profil expérimenté du joueur de 27 ans. Selon nos informations, Watford et Leeds, pensionnaires de Championship (D2 anglaise), surveillent de près le dossier. Toujours selon nos indiscrétions, l’international sénégalais figure également dans le viseur de formations espagnoles, telles le Séville FC et le Celta Vigo. L’ex-pensionnaire de Ligue 1 a donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.