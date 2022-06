La décision forte du Real Madrid sur le mercato, l'Angleterre prend au sérieux les menaces de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Le Real a bouclé son mercato

En Espagne, il est question de mercato sur la Une de As ce matin ! Vainqueur de sa 14e Ligue des champions de son histoire il y a quelques semaines, le Real Madrid a déjà tapé fort sur le marché des transferts avec les arrivées d'Antonio Rüdiger, libre, et Aurélien Tchouameni pour 100 M€. Le quotidien madrilène annonce d'ailleurs que le club merengue va s'arrêter là pour cet été ! «L'équipe est complète ! Florentino Perez prévient que Rüdiger et Tchouameni seront les seules recrues de Madrid pour la saison prochaine car il n'y a pas de place pour plus,» a déclaré le président. De son côté Marca fait sa Une sur un joueur qui a impressionné cette saison avec le Real : Federico Valverde ! Pour le journal : «c'est un petit oiseau qui est devenu faucon.» Le jeune uruguayen s'est confié sur sa saison et ses coéquipiers à qui il donnerait un Ballon d'Or à chacun d'entre eux ! Bon Karim Benzema semble le mieux placé cette année…

«United ne l'aimait pas assez !»

En Angleterre, l'avenir de Paul Pogba fait encore les gros titres. Alors que des séquences de son documentaire The Pogmentary sortent ces derniers jours, il y en a une qui fait beaucoup de bruit, c'est celle où l'on apprend que Manchester United voulait prolonger Pogba mais l'offre de renouvellement n'était pas du tout à la hauteur des espérances du joueur. Le Daily Mirror reprend le sens des déclarations du Français qui selon lui : «United ne l'aimait pas assez !» «Je prouverai que les Red Devils ont fait une erreur. United ne parvient pas à me séduire ou à me faire sentir important.» Pour le Daily Star, il faut «se méfier du Pog», car «le Français dit à United qu'ils vont regretter son deuxième départ.» Enfin, même son de cloche pour le Daily Express qui parle de «considération» pour Pogba de la part d'United. Bref, le champion du monde 2018 ne part pas en bons termes d'Old Trafford...

L'Inter passe la seconde pour Lukaku

En Italie, le mercato est décidément actif ! Et l'équipe qui se montre la plus entreprenante c'est l'Inter. Comme l'annonce La Gazzetta dello Sport, c'est le «Jour J pour Romelu Lukaku.» «Encore une réunion au sommet avec Chelsea : il y a de l'optimisme. On parle aussi de Dumfries et De Vrij» qui pourraient entrer dans la transaction. Le Belge veut absolument revenir chez les Nerazzurri, un an seulement après son départ. La confiance règne également pour le Corriere dello Sport qui indique que «l'Inter accélère pour Lukaku» mais pas que ! Le club lombard veut aussi boucler rapidement les dossiers Paulo Dybala et Henrikh Mkhitaryan. D'ailleurs, Chelsea s'invite dans la danse pour Milan Skriniar rapporte le quotidien et veut faire de la concurrence au PSG… Bref, le mercato s'enflamme à l'Inter !