OL : Pavel Sulc dans les traces de Memphis Depay

Auteur de 13 buts et 7 passes décisives depuis son arrivée à l’OL, Pavel Sulc continue de faire le bonheur des pensionnaires du Groupama Stadium. Encore décisif, dimanche soir, face à l’OGC Nice pour la clôture de la 22e journée de Ligue 1, le Tchèque de 25 ans ne cesse de porter les siens.

À noter d’ailleurs que la nouvelle recrue lyonnaise est désormais impliquée dans 20 buts pour ses 30 premiers matches officiels à l’OL. C’est le premier Lyonnais à atteindre cette barre depuis un certain Memphis Depay en 2017. Remarquable.