Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

OL : Pavel Sulc dans les traces de Memphis Depay

Par Josué Cassé
Pavel Sulc avec l'OL @Maxppp

Auteur de 13 buts et 7 passes décisives depuis son arrivée à l’OL, Pavel Sulc continue de faire le bonheur des pensionnaires du Groupama Stadium. Encore décisif, dimanche soir, face à l’OGC Nice pour la clôture de la 22e journée de Ligue 1, le Tchèque de 25 ans ne cesse de porter les siens.

La suite après cette publicité

À noter d’ailleurs que la nouvelle recrue lyonnaise est désormais impliquée dans 20 buts pour ses 30 premiers matches officiels à l’OL. C’est le premier Lyonnais à atteindre cette barre depuis un certain Memphis Depay en 2017. Remarquable.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Pavel Šulc

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Pavel Šulc Pavel Šulc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier