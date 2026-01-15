Coupe du Roi : le FC Barcelone évite le piège sur la pelouse de Santander et file en quarts !

Après la défaite surprise (2-3) du Real Madrid contre Albacete, le FC Barcelone se déplaçait, ce jeudi soir, sur la pelouse du Racing Santander, leader de deuxième division espagnole. Comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Roi, cette rencontre débutait toutefois avec quelques minutes de retard, conséquence directe des bouchons aux alentours de l’El Sardinero. Conscient du piège, le club barcelonais se présentait avec une équipe, certes remaniée, mais compétitive. Organisés en 4-3-3 avec une attaque composée de Rashford, Torres et Lamine Yamal, les Culers ne tardaient d’ailleurs pas à se signaler sur le but de Jokin Ezkieta.

La suite après cette publicité

Sur un centre parfait de Rashford, Olmo était tout proche d’ouvrir le score mais il manquait quelques centimètres à l’international espagnol pour libérer les siens (11e). De l’autre côté du terrain, les Verdiblancos et leur 5-3-2 résistaient aux assauts catalans et n’hésitaient pas à jouer leur carte à fond. Recherché dans la surface, Suleiman Camara obligeait Joan Garcia à s’employer (18e). Dans la foulée, sur un contre express, la nouvelle recrue du Racing, Giorgi Guliashvili, prenait lui aussi sa chance (21e). En vain. Si Lamine Yamal tentait de réveiller les Culers sur coup franc (33e) et que Bernal puis Rashford enroulaient deux belles frappes (37e, 44e), les visiteurs peinaient à imposer leur jeu. Une domination stérile illustrée par le peu d’occasions provoquées au cours du premier acte.

Torres et Yamal libèrent le Barça

Tenu en échec à la pause, l’actuel leader de Liga accélérait un peu plus au retour des vestiaires. Portés par Lamine Yamal, les Blaugranas se montraient plus menaçants. Rashford butait d’abord sur le portier adverse (49e) avant que Lamine Yamal, auteur d’un petit numéro, ne trouve aussi les gants d’Ezkieta (51e). Alors que les occasions barcelonaises se multipliaient, Hansi Flick lançait, lui, Fermin Lopez pour la dernière demi-heure. Un coaching payant puisqu’après un corner rentrant direct de Lamine Yamal détourné sur la barre transversale (65e), le Barça trouvait la faille. Sur une passe magistrale de Fermin Lopez, Ferran Torres filait vers le but du Racing, éliminait Ezkieta et marquait dans le but vide (0-1, 66e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, Pedri, Raphinha et Lewandowski faisaient également leur apparition. Trois renforts de taille permettant au Barça de contrôler la fin de ce match. Toujours aussi dominateurs malgré deux buts refusés à Lozano pour une position de hors-jeu (77e, 87e) et une ultime occasion franche pour le buteur du Racing (90+4e), les coéquipiers de Koundé géraient leur avantage et validaient ainsi leur billet pour les quarts de finale de la compétition après un ultime but de Lamine Yamal sur le gong (0-2, 90+5e). Dans l’autre rencontre du soir, Valence, 18e de Liga, n’a pas tremblé pour se défaire (2-0) de Burgos, 8e de deuxième division espagnole. Décisifs dans ce match, Ruben Iranzo et Umar Sadiq permettent ainsi aux pensionnaires de Mestalla d’accéder au tour suivant.