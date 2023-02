Grêmio : l’attitude de Luis Suarez choque ses coéquipiers

La suite après cette publicité

À 36 ans et avec une carrière bien remplie, Luis Suarez n’en a pas encore terminé avec le football. Loin de là. Son attitude avec son nouveau club brésilien, Grêmio, en est la parfaite illustration. Au-delà des buts, l’impact de l’ancien joueur du FC Barcelone est énorme autant dans le vestiaire que chez les supporters, admiratifs de son dévouement et de son professionnalisme. Son entraîneur, Renato Portaluppi, lui a rendu un bel hommage après la victoire de son équipe 3-0 contre Aimoré ce samedi.

« C’est une gifle pour tous ceux qui n’aiment pas courir et se poser sur le terrain. Ce type a 36 ans, il a tout gagné dans la vie et il donne cette impulsion à la fin du match. C’est un gagnant et il a ça dans la tête. Il est un exemple non seulement pour nos joueurs, mais aussi pour tout le Brésil. Comment ne pas exiger davantage des jeunes joueurs ? ». Chapeau l’artiste.

