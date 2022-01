Cristiano Ronaldo menace de quitter Manchester United, le très gros coup de pression du FC Barcelone à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

CR7 menace de partir

Cette semaine, c'est révélation sur révélation sur Manchester United pour les tabloïds anglais. Après les coulisses du vestiaire mancunien mercredi et jeudi, place à la situation de Cristiano Ronaldo en ce vendredi matin. Le Daily Mirror révèle notamment que l'attaquant portugais aurait indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas voir Ralf Rangnick rempiler la saison prochaine et prendre définitivement les rênes du club. Mais l'Allemand aura la mission de trouver un nouveau coach et CR7 lui a mis la pression, d'après le tabloïd. Il n'aurait pas hésité à dire qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, car sinon, Ronaldo n'hésiterait pas à plier bagage un an avant la fin de son contrat. MU va devoir prendre la menace au sérieux.

Le coup de pression du Barça à Dembélé

Prolongera ? Prolongera pas ? Le suspense est toujours entier concernant le dossier de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et un nouvel élément est venu s'ajouter au feuilleton ce matin. Marca explique que les dirigeants catalans se sont fâchés tout rouge avec le Français et son agent et ont mis la pression. En clair, si Dembélé ne prolonge pas, ce n'est vraiment pas sûr qu'il reporte un jour le maillot du FCB avant la fin de son contrat en juin. S'il part durant le mois de janvier, cela ne serait pas très grave pour lui. Mais s'il devait attendre jusqu'à l'été prochain, le coup serait rude. Quasiment 6 mois sans jouer. Un long tunnel pour un footballeur.

MU a refusé Conte pour l'après-Solskjaer

Ouvrez bien vos yeux pour ce qui va suivre. Même nous, nous avons eu du mal à y croire lorsque nous avons lu l'article du Daily Mail ce matin. Le média anglais explique ce vendredi que Manchester United aurait pu faire un autre choix que Ralf Rangnick pour l'après-Ole Gunnar Solskjaer. Ce choix se nommait Antonio Conte. Mais comme vous le savez, l'Italien a finalement signé pour Tottenham. Alors pourquoi cela ne s'est pas fait entre MU et Conte ? Parce que les dirigeants mancuniens ont finalement refusé de donner le poste à l'ancien coach de l'Inter. La raison ? Conte est «trop exigeant et trop bon pour l'effectif actuel», ont expliqué les dirigeants. Nul besoin d'un commentaire. Manchester United continue de sombrer dans la médiocrité.