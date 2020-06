Rennes a encore une chance dans le dossier Salisu mais...

Le dossier Mohammed Salisu devrait connaître son épilogue très prochainement. En contact avec le stoppeur de Valladolid et son entourage depuis plusieurs semaines, la nouvelle direction sportive rennaise composée de Nicolas Holveck et Florian Maurice n'arrive toujours pas à finaliser le dossier. Une opération qui s'est compliquée depuis l'irruption de Southampton, qui semble pour le moment détenir les faveurs du joueur, tout comme Everton qui garde un œil sur le dossier. Mais si les Saints ont de l'avance, le défenseur de 21 ans n'a pas encore fermé la porte au Stade Rennais, dont le projet ambitieux l'attire également.

Le problème est le suivant: si Valladolid et Rennes sont d'accord sur l'indemnité de transfert (12M€), ce n'est pas encore le cas entre les Bretons et l'athlétique stoppeur ghanéen. Même s'ils n'en sont pas loin... Si Rennes fait un dernier effort financier, la révélation défensive de la Liga jouera au Rhoazon Park l'an prochain. Dans le cas contraire, il s'envolera en Premier League. C'est dire si la tension est forte en Bretagne où l'option Salisu est considérée comme "prioritaire". Et déjà, les premiers doutes sur la capacité de persuasion du duo Holveck-Maurice commencent à apparaître. Certains au club affirment, sous le manteau, que "Olivier Letang l'aurait déjà bouclé, ce transfert". Une manière de dire que le premier dossier chaud de la nouvelle direction du SRFC doit bien se terminer pour asseoir la crédibilité et les nouvelles ambitions des Rouge et Noir.