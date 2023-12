Leipzig : les confidences de Castello Lukeba sur son intégration

Arrivé en Allemagne en août dernier, en provenance de l’Olympique Lyonnais, Castello Lukeba s’est très vite mis au diapason avec le RB Leipzig. Le défenseur central de 21 ans est un élément incontournable du XI de Marco Rose et a d’ores et déjà disputé 15 rencontres de Bundesliga (pour un but). Une acclimatation express qui ne le surprend pas. «Je me suis bien intégré. Ma sœur et son fils sont là avec moi et elle m’aide dans les tâches quotidiennes. Je peux donc me concentrer pleinement sur le football. Suis-je surpris de jouer autant ? Pas vraiment. C’est pour ça que je suis venu ici, je voulais beaucoup jouer pour me développer davantage. Je suis heureux d’être ici et je veux atteindre tous nos objectifs avec le RB», confie-t-il à BILD.

La suite après cette publicité

Performant au sein d’une équipe compétitive, 4e de Bundesliga et qui affrontera le Real Madrid en 1/8es de finale de la Ligue des Champions, Castello Lukeba pourrait bien se frayer un chemin vers l’Euro 2024 avec les Bleus. «J’ai fait partie de l’équipe nationale senior une fois, bien sûr, le tournoi est un grand rêve. Mais sinon, je jouerai avec nos U21 aux JO de Paris. Les deux seraient bien pour moi, c’est toujours un grand honneur de jouer pour son pays. J’ai de bonnes relations avec l’entraîneur des moins de 21 ans, Thierry Henry. Théoriquement, je peux même jouer les deux tournois l’un après l’autre, mais ensuite, j’aurai besoin de très longues vacances (rires)», s’amuse-t-il enfin.