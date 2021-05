L'Inter veut piocher à Lens le remplaçant d'Hakimi

La suite après cette publicité

Avec la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, et la victoire de Chelsea sur Manchester City (1-0), la saison de football des clubs est terminée. Dans moins de deux semaines, l'Euro va ouvrir ses portes, mais les écuries commencent déjà à travailler sur les contours de leurs prochains effectifs et s'attèlent donc à vendre et à acheter des éléments.

L'Inter Milan est un club qui va avoir du travail. Absolument pas d'accord avec ses dirigeants, qui voulaient affaiblir son équipe pour des raisons économiques, Antonio Conte a claqué la porte. Pour le remplacer à la tête de la formation lombarde, Simone Inzaghi est annoncé avec insistances, mais il se pourrait que certains joueurs ne soient plus là.

Les représentants de Clauss étaient à Milan

C'est le cas notamment du latéral droit international marocain Achraf Hakimi. L'ex-joueur du Real Madrid est ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain et il est d'accord pour rallier la capitale comme nous vous le révélions. Mais, pas de panique, les dirigeants lombards savent déjà par qui ils veulent le remplacer. Selon les informations de L'Équipe, ils aimeraient piocher en France, à Lens plus exactement.

Selon le quotidien, les représentants de Jonathan Clauss, 28 ans, 33 matches, 3 buts, 6 passes décisives cette saison, étaient même au centre d'entraînement du club italien ce samedi. Aucun accord n'a été pour le moment trouvé avec le RC Lens, qui a fait une excellente saison et qui compte bien valoriser ses joueurs de façon très grande. L'autre piste se nomme Emerson, le joueur du Barça, qui était prêté au Betis.