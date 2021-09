FC Barcelone : la prolongation d'Ousmane Dembélé traîne un peu trop...

La suite après cette publicité

Journée décisive pour le FC Barcelone. Après trois matches sans succès toutes compétitions confondues, le FC Barcelone va jouer un match très important cet après-midi contre Levante (16h15). Car Ronald Koeman est sur un siège éjectable et n'a pas le droit à l'erreur. En coulisses, les dirigeants blaugranas ont déjà pensé à la suite, mais ce n'est pas le seule dossier chaud sur lequel ils travaillent. Car il y a notamment l'avenir d'Ousmane Dembélé à régler.

Toujours en convalescence et pas encore apparu sur le terrain depuis le début de la saison 2021/22, l'attaquant français a toujours un contrat qui se termine en juin prochain... Le temps presse donc car le joueur de 24 ans pourra négocier librement avec d'autres écuries dès le mois de janvier s'il n'a pas signé de nouveau bail d'ici là. Mais le Barça pousse pour garder son élément offensif. D'après les informations de SPORT, ce dossier est prioritaire au Barça mais le club catalan commence à trouver le temps un peu trop long.

Deux propositions à l'étude

Comme expliqué récemment par les médias espagnols, une réunion entre les dirigeants du FC Barcelone, Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko a eu lieu dans la semaine. Le Barça a proposé une prolongation de deux ans, soit jusqu'en 2024, avec une légère baisse de salaire. Malheureusement, le clan Dembélé tarde à répondre et les négociations traînent un peu trop en longueur, explique le quotidien catalan.

Du coup, les dirigeants barcelonais ont prévu un plan B pour tenter de conserver un joueur important pour eux. Une autre proposition, avec un contrat jusqu'en 2025 mais le même salaire, est aussi à l'étude. Reste désormais à savoir ce que compte faire l'international français (27 sélections, 4 buts) et son entourage. L'horloge tourne et lors du prochain mercato hivernal, la situation pourrait bien plus bouger, mais certainement pas dans le sens du Barça si on en reste là.