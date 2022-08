Manchester City s'offre Sergio Gomez

Suite au départ d'Oleksandr Zinchenko à Arsenal et malgré l'échec du dossier Marc Cucurrella parti à Chelsea, Manchester City trouve enfin un latéral gauche pour concurrencer João Cancelo. Excellent du côté d'Anderlecht (7 buts et 15 offrandes en 49 matches l'an dernier), Sergio Gomez (21 ans) rejoint les Sky Blues.

Formé au FC Barcelone et passé par le Borussia Dortmund, l'international U21 sort d'un passage probant avec les Mauves. Ancien milieu replacé latéral gauche, Sergio Gomez dispose d'un profil polyvalent qui devrait ravir Pep Guardiola son nouveau coach. Il a signé pour quatre ans avec le club anglais.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️



