Liverpool : Ibrahima Konaté répond à la rumeur PSG

Dans un entretien accordé à Téléfoot, ce dimanche, le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, a évoqué sa trajectoire personnelle sous le maillot des Reds. Interrogé, par ailleurs, sur une possible affiche PSG-Liverpool lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, l’international français a avoué que cette confrontation pourrait avoir une saveur particulière. «Ca serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, mes parents et ma famille y résident, tous mes amis y sont. J’ai grandi avec des gens à Leipzig et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG au lieu de me supporter moi alors que j’ai grandi avec eux (rires)», a ainsi confié Konaté. Relancé sur son avenir et à l’heure où certains médias l’envoient du côté de la capitale française, le numéro 5 des Reds, qui a reconnu avoir une offre de prolongation dans les mains, s’est également confié sur son futur.

Questionné sur de possibles intérêts du Real Madrid ou encore du PSG, Konaté a alors déclaré : «entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur mais moi maintenant je me focalise sur cette saison, je veux tout rafler, prendre le maximum de titres possibles et ensuite tout ce qui se passe par rapport à ma situation contractuelle, ce sont mes agents, mes conseillers qui s’occupent de ça». Pour rappel, selon nos dernières informations et contrairement aux récentes rumeurs, le PSG n’a pas fait du droitier d’1m94 une priorité pour le prochain mercato estival.