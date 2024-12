Liga : le Real Madrid atomise Séville avec un grand Kylian Mbappé

Suite de la 18e journée de Liga ce dimanche après-midi avec un match ô combien important dans la lutte pour le titre. Après la défaite surprise du FC Barcelone sur sa pelouse face à l’Atlético de Madrid (1-2), qui a d’ailleurs pris la tête de la Liga, le Real Madrid avait l’occasion de reprendre la deuxième place du classement et distancer de deux points son rival barcelonais. Mais pour ça, il fallait s’imposer à domicile face à une équipe du Séville FC qui pointait à la 12e place. Pour l’occasion, sans Vinicius Jr, Carlo Ancelotti décidait de miser sur un trio Mbappé, Rodrygo et Brahim Diaz, avec Bellingham en soutien. Les Français Camavinga et Tchouameni étaient alignés en défense. Le premier dans le couloir gauche, le second dans ce rôle de central aux côtés de Rudiger.

Très vite, le Real Madrid mettait le pied sur le ballon et cherchait à trouver ses attaquants. Alors qu’on s’attendait à voir Mbappé récupérer le couloir gauche avec l’absence de Vinicius, le Français était bien conforté dans son rôle de numéro 9. Et c’est à ce poste qu’il s’est illustré après 10 minutes de jeu. Sur une passe de Rodrygo, l’ancien Parisien se retournait à l’entrée de la surface et envoyait un missile puissant dans la lucarne d’un Fernandez qui ne pouvait rien faire (1-0). De quoi parfaitement lancer son match et surtout confirmer sa bonne forme du moment (4 buts sur ses 4 derniers matches de Liga). Dans la foulée de ce but, le Real Madrid se mettait à l’abri grâce à un autre missile.

Mbappé buteur et passeur !

Cette fois, c’est l’habitué Federico Valverde qui y allait de sa frappe. Sur une combinaison sur corner, il était servi aux 30 mètres. Pas de quoi l’effrayer puisqu’il décochait une frappe sèche, surpuissante, que le pauvre gardien sévillan ne pouvait repousser (2-0, 20e). Sous l’eau, Séville ne parvenait pas à se dégager et multipliait les erreurs techniques. Cela profitait à Rodrygo qui était à la réception d’un centre précis de Lucas Vazquez, très remuant à droite. Le Brésilien croisait sa frappe à bout portant (3-0, 34e). Mais dans la foulée, le Real Madrid se relâchait de manière très étonnante. Sur le coup d’envoi, Séville réduisait la marque. Le centre de Sanchez trouvait un Isaac Romero complètement délaissé par Tchouameni sur le marquage. Forcément, sa tête finissait sa course dans les filets de Courtois (3-1, 35e).

Une attitude qui provoquait d’ailleurs la colère de Carlo Ancelotti sur son banc. Mais pas de quoi enflammer la rencontre non plus. Car ensuite, le Real Madrid gérait tranquillement son avance. Même son de cloche au retour des vestiaires face à une timide équipe du Séville FC. Remuant sur le front de l’attaque, Mbappé aurait même pu s’offrir un doublé dans ce match, mais il manquait de lucidité au moment de finir les actions (49e, 67e). Il se muait cependant en passeur pour le but du 4-1 signé Brahim Diaz (53e). Il aurait aussi pu offrir un autre but à Rodrygo mais le tir du Brésilien était arrêté par Fernandez (68e). En fin de rencontre, Séville montrait enfin du mieux. Et si le tir de Romero finissait sur le poteau (70e), celui de Lukebakio au premier poteau surprenait Courtois (4-2, 85e). Pas suffisant pour inverser l’issue de la rencontre. Avec ce succès probant, le Real Madrid clôture son année 2024 en beauté et monte à la 2e place du classement. Les hommes de Carlo Ancelotti ont encore un match en retard dans ce championnat et sont plus que jamais de retour dans la course au titre. De son côté, Séville s’enfonce dans le ventre mou de la Liga.