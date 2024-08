PSG : le patron de l’Atalanta calme le jeu avec Ademola Lookman

C’est le nouveau dossier qui va rythmer la fin du mercato parisien. La presse italienne annonçait ce dimanche matin que le PSG avait commencé à discuter pour un transfert d’Ademola Lookman. L’international nigérian (23 sélections), auteur d’une très grosse saison avec l’Atalanta, serait un profil apprécié, encore plus depuis la blessure de Gonçalo Ramos contre Le Havre vendredi. En effet, selon nos informations, le Paris Saint-Germain a accéléré les discussions avec l’entourage d’Ademola Lookman ces dernières heures. Même si aucune offre n’a pour le moment été envoyée à la direction de l’Atalanta, le profil de l’attaquant anglo-nigérian plaît énormément au board parisien. D’après nos indiscrétions, le joueur de 26 ans pousse en interne pour forcer son départ dans la capitale française.

Au micro de Sky Sport, Luca Percassi est revenu sur les rumeurs entourant l’avenir d’Ademola Lookman : «L’idée à la fin de la saison était de confirmer tous les grands noms. Nous sommes toujours préparés aux turbulences du marché, même si nous ne nous attendions pas à certaines choses. Voyons ce qui se passera dans les prochains jours. Nous sommes très calmes à propos de Koopmeiners et de Lookman, car comme je l’ai dit, nous ne voulons pas lâcher prise. Les joueurs les plus importants ne respectent pas nos engagements. Nous avons hâte que cette fenêtre de transfert se termine. Ce sont des joueurs de l’Atalanta et l’Atalanta décidera toujours quoi faire. Très souvent, ces gars sont induits en erreur de manière inappropriée, alors le marché des transferts reste ouvert. Et quand tu joues, ça n’aide pas»