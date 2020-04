Un ancien courtisan de Florian Thauvin revient aux nouvelles

Deuxième de Ligue 1 avant la suspension du championnat, l'Olympique de Marseille réalisait une superbe saison derrière le Paris Saint-Germain. Si tout va bien sportivement, les difficultés financières du club phocéen pourraient amener à un mercato agité sur la Canebière. En effet, peu de joueurs sont jugés intransférables par la direction marseillaise et pour renflouer les caisses, certains éléments, avec une grosse valeur marchande, pourraient être cédés lors du prochain mercato.

C'est le cas d'un certain Florian Thauvin (27 ans). Le champion du Monde 2018, qui a très peu joué cette saison en raison d'une longue blessure à la cheville, pourrait être courtisé en Italie. En effet, l'AS Roma cherche aussi à se débarrasser d'un gros salaire qui plombe ses finances. Et c'est Edin Džeko (34 ans) qui pourrait plier bagage. Pour le remplacer, le club de la Louve penserait donc à Thauvin d'après les informations de Calciomercato. Dans le viseur des Giallorossi depuis quelque temps déjà, la crise actuelle pourrait faire baisser le prix du Marseillais et la Roma compte bien en profiter.