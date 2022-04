Chelsea : Thomas Tuchel lance déjà un message fort aux futurs propriétaires !

La suite après cette publicité

Au cœur d'un mois d'avril de tous les dangers, Chelsea jouera dans trois jours son avenir sur la scène européenne. Impuissants à Stamford Bridge (1-3) où Karim Benzema, auteur d'un étincelant triplé, s'est une nouvelle fois emparé du costume de héros, les Blues tenteront donc de renverser la tendance au Santiago-Bernabéu à l'occasion des quarts de finale retour de cette prestigieuse Ligue des Champions. Une tâche qui s'annonce ardue mais qui n'est pourtant pas le seul sujet de préoccupation du côté de Londres. En plein processus de sélection de son futur propriétaire depuis le départ de Roman Abramovitch, Chelsea est à la croisée des chemins et son entraîneur Thomas Tuchel semble en être bien conscient.

Forcément préoccupé par ce contexte institutionnel relativement instable, l'ancien entraineur du Paris Saint-Germain ne souhaite pas pour autant laisser l'aspect sportif de côté, bien au contraire. Dans cette optique, le technicien allemand a d'ores et déjà envoyé un sacré message aux futurs propriétaires du club et celui-ci concerne deux dossiers brulants du champion d'Europe en titre. En effet, Thomas Tuchel estime que les décisions sur l’avenir de N’Golo Kanté et de Jorginho doivent être prises dès cet été, et ce afin d'éviter une nouvelle saison d’incertitude concernant deux cadres de l’équipe première.

Thomas Tuchel veut sceller l'avenir de son duo Jorginho-Kanté !

Une situation et des spéculations que le tacticien de 48 ans a d'ailleurs déjà dû traverser tout au long de l'exercice actuel que ce soit avec Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger ou encore Andreas Christensen. Dans l’état actuel des choses, les contrats de Kanté et Jorginho expirent à l’été 2023 et les discussions sur de nouveaux accords de prolongation n’ont pas encore pu avoir lieu, étant donné que Chelsea travaille actuellement sous une licence gouvernementale stricte après que Roman Abramovich ait été sanctionné dans le cadre de la réponse du Royaume-Uni à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une incertitude toujours présente et qui a le don d'inquiéter Tuchel, bien conscient de la plus-value indiscutable de ces deux milieux expérimentés.

«Personne ne veut ça avec de grands joueurs et des joueurs importants de nos jours», a d'ailleurs déclaré le coach des Blues avant le voyage de son équipe à Southampton. «C’est un souhait en tant qu’entraîneur que nous résolvions cela cet été de quelque manière que ce soit, que nous le résolvions et qu’il soit clair où en est le voyage et quelle est la décision. Oui, c’est le souhait. [Sinon] nous avons les mêmes discussions que nous avons eues sur Antonio et Andreas. Il suffit d’échanger les noms. Nous en parlions pendant l’hiver, puis en janvier, puis les agents parlaient à ce club et au frère d'un autre. Ce serait bien si nous pouvions l’éviter, mais pour le moment, c’est difficile [à cause des sanctions]. Mais cela devrait être la cible pour nous tous». Le message est passé ! Reste désormais à connaître la position des futurs acquéreurs concernant les deux précieux trentenaires de Chelsea...