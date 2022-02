Conflit Russie-Ukraine : West Ham accorde des jours de repos à Andrii Yarmolenko

Depuis quelques jours maintenant, un conflit armé a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et les informations qui circulent ont logiquement affecté grandement la population ukrainienne et notamment certains joueurs. C'est le cas du joueur de West Ham Andriy Yarmolenko qui a été très touché par l'envahissement de son pays et qui a donc demandé des jours de repos à sa direction.

La demande a évidemment été acceptée par les Hammers comme l'a expliqué son entraîneur David Moyes en conférence de presse. «Il nous a demandé s'il pouvait avoir quelques jours de congé et nous lui avons bien entendu accordé. C'est une période vraiment difficile pour lui et sa famille et nous respectons cela.»