Ligue 1 : Le Havre s’effondre totalement contre Rennes, Angers enfonce Montpellier pour la première de Zoumana Camara

Après le match nul spectaculaire de Brest à Saint-Étienne (3-3), la 29e journée de Ligue 1 se poursuivait avec deux affiches ô combien importantes dans la course au maintien. Au Stade Océane, Le Havre, barragiste au coup d’envoi, accueillait le Stade Rennais, douzième. Une rencontre qui ne tardait pas à se décanter puisque les hommes d’Habib Beye trouvaient la faille dès les premières secondes de jeu… Profitant d’une erreur de relance de Gorgelin, Kalimuendo décalait Matusiwa au point de penalty qui concluait d’un plat du pied (0-1, 1e). Dominés, les Normands frôlaient encore la correctionnelle sur une reprise de Fofana (4e) mais craquaient finalement dans la foulée.

En contre, Al-Tamari lançait Kalimuendo et ce dernier trouvait Assignon pour le but du break (0-2, 12e). Une entame de match catastrophique pour la défense havraise qui allait tourner au cauchemar total lorsque Kalimuendo, servi par Al-Tamari après une nouvelle attaque rapide, triplait la mise d’une tête décroisée aux six mètres (0-3, 15e). Totalement dépassé, le HAC se réveillait progressivement, profitait de la passivité rennaise et finissait par réduire le score juste avant la pause. Sur un coup franc excentré, Mwanga trompait Samba, gêné par plusieurs joueurs devant sa cage (1-3, 42e). Menés de deux buts à la pause, les Hacmens poussaient dès la reprise.

D’un centre-tir aérien, Nego obligeait Samba à la claquette (47e). Complètement métamorphosé, le HAC multipliait les offensives, mais manquait de réussite dans le dernier geste. Pire encore, les Ciel et Marine allaient une nouvelle fois craquer sur une deuxième bourde signée Gorgelin… A l’entrée de sa surface avec un contrôle, une hésitation coupable et un crochet raté, le portier havrais offrait le quatrième but à Al-Tamari (1-4, 57e). Des erreurs coupables qui coûtaient finalement la défaite aux Havrais après une nouvelle réalisation de Carlos Andrés Gomez dans les ultimes instants (1-5). Avec ce lourd revers, le HAC reste 16e et compte deux points de retard sur Reims. Rennes est 11e.

Le Havre coule, Montpellier s’enfonce

Dans l’autre rencontre du jour, Angers, 15e au coup d’envoi, recevait Montpellier, lanterne rouge et désormais entraîné par Zoumana Camara après le départ de Jean-Louis Gasset. Quasiment condamnés à la Ligue 2, les Héraultais, qui se présentaient en 5-4-1 et sans Téji Savanier (laissé sur le banc), ne tardaient pas à sombrer dans ce duel de bas de tableau. Sur le premier corner angevin, frappé par El-Melali, Lepaul prenait le meilleur sur son adversaire direct et trompait Lecomte sous la transversale (1-0, 2e). Surpris d’entrée de jeu, le MHSC reprenait le contrôle du cuir mais se faisait encore une grosse frayeur à la demi-heure de jeu.

Après un ballon perdu par Lecomte dans sa propre surface, El-Melali récupérait et prenait sa chance mais sa tentative terminait sur le poteau montpelliérain (31e). Ce n’était que partie remise puisque, juste avant la pause, Lepaul s’offrait un doublé de manière opportuniste (2-0, 43e). En seconde période, le tableau d’affichage n’évoluait plus même si Lecomte évitait le but du 3-0 sur une tête plongeante de Belkhdim (55e) et que Junior Ndiaye se voyait lui refuser un but pour une position de hors-jeu (84e). Avec cette nouvelle défaite (0-2), Montpellier file tout droit en Ligue 2 alors qu’Angers grimpe au 14e rang et fait une belle opération dans la course au maintien.