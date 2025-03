LdC : Carlo Ancelotti est cash sur le tir au but polémique de Julian Alvarez

Mercredi soir, le Real Madrid a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions. Mais les troupes de Carlo Ancelotti sont passées par tous les états, entre le but ultra rapide de Conor Gallagher qui a tout relancé, le pénalty manqué par Vinicius Jr et la séance de tirs au but marquée par la tentative annulée de Julian Alvarez. C’est d’ailleurs le sujet qui fait parler un peu partout en Espagne et ailleurs dans le monde. En effet, l’Argentin a touché le ballon à deux reprises. Ce qui est formellement interdit.

Sauf que du côté des Colchoneros, on n’est pas certain que l’attaquant ait touché le ballon deux fois. Ce, malgré une vidéo et un communiqué de presse plutôt clair de l’UEFA sur le sujet. Hier soir, les Madrilènes ont répondu via un communiqué de presse. Ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé au sujet de toute l’agitation autour de cette affaire. «Je n’ai pas remarqué ça. Pour nous, le match est terminé. Nous nous concentrons sur le prochain, qui aura lieu demain. Une très longue période s’annonce, avec beaucoup de matches, et nous voulons bien faire demain.» Puis, il lui a été demandé s’il changerait la règle avec les deux touches. « Je ne sais pas ce que je ferai. La règle est ce qu’elle est.» Vous l’aurez compris, Ancelotti ne compte pas s’étendre sur ce sujet brûlant.