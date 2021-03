Cambriolages au PSG : le message de Marquinhos

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a vécu une drôle de soirée. Sur le terrain, alors qu’ils menaient au score, les hommes de Mauricio Pochettino ont réussi à s’incliner 2 buts à 1 face au FC Nantes. Mais en coulisses, les Franciliens ont connu également une soirée agitée puisque Angel Di Maria et les parents de Marquinhos ont vu leur domicile être cambriolés, avec séquestration. Si le clan Di Maria n’a pas encore donné de nouvelles, Marquinhos a posté dans la nuit un message sur son compté Instagram.

« L’attaché de presse de Marquinhos, joueur du PSG et de la sélection brésilienne, confirme que, durant le match entre le PSG et Nantes, la maison des parents du joueur a été cambriolée pendant que sa famille était présente dans la résidence, mais personne n’a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal. Les autorités françaises ont ouvert une enquête. » Espérons que Di Maria pourra en dire de même.