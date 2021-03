PSG-Nantes : les notes du match

En clôture de la 29ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Nantes au Parc des Princes. Victorieux à Bordeaux le 3 mars dernier (1-0), le champion de France devait absolument l'emporter pour rester dans le sillage du LOSC au classement. Côté nantais, la défaite à la Beaujoire face à Reims (2-1) obligeait les Canaris à repartir avec au moins un point de ce déplacement à Paris. Pour cette affiche de 21 heures, Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Dagba, Danilo et Rafinha. Antoine Kombouaré s'appuyait sur un 5-4-1 avec le seul Kolo Muani en attaque.

Dans les premières minutes, le PSG obtenait la possession du ballon mais ne parvenait pas à s'approcher des buts gardés par Lafont. Il fallait attendre la dixième minute pour entrevoir la première occasion parisienne du match. Dagba servait Di Maria aux abords de la surface dont la frappe enroulée était détournée en corner par Lafont (10e). Sur le corner qui suivait, Marquinhos voyait sa tête filer juste au dessus (11e). Alors que les Parisiens semblaient maîtriser les débats, ces derniers se faisaient peur avec un contact entre Kolo Muani et Kimpembe dans la surface qui aurait pu valoir un penalty (20e).

Moses Simon douche le PSG

Un fait de jeu qui réveillait le champion de France et Rafinha voyait sa tête plongeante filer à côté (23e). A la demi-heure de jeu, le FC Nantes se procurait leur première action du match. Sur la droite, Coco centrait au point de penalty pour Blas dont l'intérieur du pied était repoussé par Navas (30e). Les hommes de Pochettino accentuaient la pression sur les buts nantais mais l'enroulé astucieux de Di Maria passait juste à côté (36e). Trois minutes plus tard, Mbappé qui combinait avec Verratti butait sur Lafont (39e). Fort logiquement, le PSG ouvrait le score juste avant la pause. Di Maria voulait combiner avec Mbappé, le cuir revenait sur Draxler dont la frappe surprenait Lafont (1-0, 42e).

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain repartait à l'assaut des buts nantais avec Mbappé qui voyait le cadre se dérober sur sa frappe (46e). Contre toute attente le FC Nantes égalisait à l'heure de jeu. Mbappé assurait mal sa passe au milieu et Kolo Muani en profitait pour filer seul au but, éliminer Marquinhos et ajuster Navas (1-1, 59e). Les Canaris jouaient crânement leur chance et prenaient le contrôle des opérations. Sur un long ballon de Lafont dévié par Touré, Kolo Muani filait seul au but et servait sur un plateau Moses Simon qui poussait le cuir au fond des filets (1-2, 71e). Véxé par ce deuxième but, le PSG mettait la pression dans la surface nantaise et Paredes tentait une lourde frappe bien renvoyée par Lafont (80e). Avec cette septième défaite de la saison, le PSG restait deuxième au classement à trois longueurs du LOSC au classement.

L'homme du match : Kolo Muani (8) : le buteur maison a montré de belles choses en première période. En contre-attaque il joue avec sa vitesse et son pressing est précieux à l’image de ce ballon qu’il chipe à Marquinhos à la 20e qui aurait pu lui rapporter un penalty, finalement pas sifflé. Son bon travail est récompensé en seconde période alors qu’il inscrit le but égalisateur en effaçant Marquinhos en un contre un. À la 72e minute il hérite d’un super ballon en profondeur et le bonifie en délivrant une passe décisive à Moses Simon (72e). Décisif sur les deux buts nantais du soir. Remplacé par Emond (83e).

PSG

Navas (4) : le portier costaricien étincelant face au Barça mercredi, sauve encore les siens à la demi-heure de jeu sur un bel intérieur du pied de Blas (30e). L'ancien gardien du Real Madrid ne peut que constater les dégâts sur l'égalisation de Kolo Muani (1-1, 59e). L'intéressé n'a rien pu faire sur le deuxième but nantais de Simon (1-2, 71e).

Dagba (3,5) : titularisé ce soir en l'absence de Florenzi, le titi parisien a essayé d'apporter des solutions sur le plan offensif. Malheureusement pour lui, ses centres n'ont pas toujours été précis. Remplacé à la 73e par Kehrer qui a traversé la fin de match comme un mirage.

Marquinhos (3) : le défenseur central brésilien n'a pas forcément brillé dans le premier acte. Il se fait chiper le ballon par Kolo Muani ce qui amène une situation dangereuse dans la surface (20e). L'international auriverde se fait déposer par Kolo Muani sur l'égalisation nantaise (1-1, 59e). Loin d'être aussi souverain qu'à l'accoutumée, le capitaine parisien est dépassé sur le deuxième but nantais (1-2, 71e).

Kimpembe (3) : le défenseur central parisien frôle la correctionnelle en début de match avec un contact limite dans la surface sur Kolo Muani (20e). L'international français manque de vigilance sur le centre de Coco qui amène l'intérieur du pied de Blas (30e). Loin d'être à son meilleur niveau ce soir, le champion du monde 2018 est à la rue sur le deuxième but nantais de Simon (1-2, 71e).

Diallo (4) : auteur d'une entrée probante face au Barça, le latéral gauche français a éprouvé plus de difficultés ce soir. Gêné par les montées de Marcus Coco notamment l'intéressé est trop laxiste sur le centre de l'ancien Guingampais qui provoque l'occasion de Blas (30e). Plutôt discret dans le second acte, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a plutôt bien fermé son couloir.

Danilo (3) : le milieu portugais évoluait aux côtés de Verratti dans le 4-2-3-1 façonné par Mauricio Pochettino. L'intéressé a alterné le bon et le moins bon dans l'entrejeu en commettant quelques pertes de balles notamment. Mis au défi sur le plan physique par les joueurs nantais, l'international lusitanien a essayé d'apporter de l'impact dans le jeu.

Verratti (4) : le Petit Hibou reste un élément incontournable dans l'entrejeu parisien. Sa qualité dans les transmissions pour orienter le jeu de son équipe est toujours aussi importante. Mais le milieu italien a semblé parfois en difficulté face à l'impact des milieux nantais. Son service pour Mbappé aurait pu être décisif (38e). Impliqué sur l'ouverture du score parisienne avec son décalage pour Mbappé (1-0, 42e). Averti à la 66e pour une vilaine faute sur Coco. Dans le dur physiquement, l'international transalpin généreux dans l'effort a essayé d'apporter sa contribution offensive. En vain.

Di Maria (4) : positionné dans le couloir droit du milieu parisien, El Fideo qui a fraichement prolongé son bail s'est montré actif en début de match. Sa belle frappe enroulée est bien détournée par Lafont en corner (10e). Souvent impliqué dans les offensives parisiennes, son centre pour Rafinha aurait pu être décisif (23e). Son petit enroulé astucieux a manqué de surprendre Lafont (36e). Impliqué sur le but parisien où sa passe déviée par un défenseur nantais profite à Draxler sur l'ouverture du score (1-0, 42e). Remplacé à la 61e par Paredes qui n'a pas eu son influence habituelle sur le jeu parisien. Sa lourde frappe a bien été repoussée par Lafont (80e).

Rafinha (4) : titularisé ce soir par Mauricio Pochettino, le milieu brésilien apporte toute sa clairvoyance dans l'entrejeu et sa qualité technique. Très à l'aise dans les petits périmètres, sa tête plongeante en début de match file juste à côté (23e). Très impliqué dans les offensives parisiennes, sa belle frappe enroulée est repoussée en corner par Lafont (40e). L'ancien joueur du FC Barcelone s'est mis en évidence sur le but parisien en cassant une ligne nantaise avec une passe laser (1-0, 42e). Averti à la 47e pour une faute sur Blas. Remplacé à la 55e par Icardi qui n'a rien apporté dans le jeu.

Draxler (3,5) : titularisé une nouvelle fois par Pochettino, le milieu allemand n'a pas toujours pu être trouvé par ses partenaires dans le circuit des transmissions. Très discret dans la première demi-heure, l'intéressé se trouve au bon endroit au bon moment pour tromper Lafont d'une frappe qui se loge dans le petit filet de Lafont (1-0, 42e). Il a disparu de la circulation par la suite. Remplacé à la 73e par Sarabia invisible à son entrée.

Mbappé (3) : l'attaquant parisien a essayé d'apporter le danger dans la surface nantaise. Très actif, il a connu des fortunes diverses dans ses démarches. Son beau mouvement avec Verratti abouti sur une belle frappe repoussée par Lafont (38e). Impliqué dans l'ouverture du score parisienne avec son décalage pour Di Maria (1-0, 42e). Le champion du monde 2018 effectue une grossière erreur qui amène l'égalisation nantaise (1-1, 59e). L'ancien Monégasque a essayé de se faire pardonner par la suite sans grand succès.

Nantes