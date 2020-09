PSG : le décrié Mitchel Bakker saisit sa chance

Une anomalie du marché des transferts. En récupérant Mitchel Bakker, en provenance de l'Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain donnait surtout l'impression de faire une faveur à son fameux agent Mino Raiola. Les rares apparitions du gaucher néerlandais de 20 ans la saison passée dévoilaient un joueur costaud, mais au niveau technique bien inférieur à celui de ses partenaires. Rebelote en ce début de saison si particulier, où le joueur est apparu face à Lens (entrée en jeu pour 8 minutes) et contre Metz (titularisé et sorti à l'heure de jeu). Là encore, ses carences techniques et son manque d'apport offensif faisaient peine à voir.

Mais voilà que face à Nice, Mitchel Bakker vient de livrer un match référence d'un point de vue individuel. Dur sur l'homme, bon dans les anticipations, il a aussi amené plus d'allant offensif en venant souvent proposer des solutions à Kylian Mbappé dans la profondeur côté gauche. Alors bien sûr, il n'aura jamais la finesse technique de Juan Bernat, mais le Néerlandais a amené beaucoup de punch au couloir parisien le plus utilisé ce dimanche.

Une série de titularisations à venir

Il a aussi dévoilé une certaine polyvalence en terminant le match en tant que défenseur axial gauche, ce qui a permis à Tuchel de faire souffler Kimpembe. Là encore, il a réalisé quelques interventions importantes et propres. Bakker vient donc de sortir son meilleur match au meilleur moment. Juan Bernat sera indisponible plusieurs mois en raison de sa rupture du ligament croisé du genou et Layvin Kurzawa a écopé de 6 matches de suspension et ne sera à nouveau disponible qu'en novembre prochain.

Alors que les supporters parisiens réclament un renfort à tout prix à ce poste, l'entraîneur Thomas Tuchel a déjà assuré qu'il ne souhaitait pas recruter, en raison de la présence de Bakker et d'Abdou Diallo, capable d'évoluer flanc gauche. Le Néerlandais n'est pas devenu subitement un titulaire en puissance, mais puisque Paris a décidé de composer avec les aléas, il a tout intérêt à le placer dans les meilleures conditions pour les 4 matches à venir, où il aura de grandes chances d'être titulaire.