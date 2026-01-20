Menu Rechercher
OM : Arne Slot s’enflamme sur Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi
Adversaire de l’Olympique de Marseille ce mercredi en Ligue des Champions, Liverpool tentera de l’emporter pour essayer de se rapprocher du top 8. De leur côté, les Phocéens vont essayer de profiter de ce match pour valider définitivement leur place dans le top 24. Avant la rencontre, le coach des Reds Arne Slot a mis en valeur son homologue phocéen Roberto De Zerbi.

Le Néerlandais est clairement fan du coach italien : «c’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il faut parfois apprécier le style de jeu et pas seulement les trophées. J’ai adoré le voir jouer à Brighton. Si j’étais à la tête d’un grand club et que je devais décider qui embaucher, il figurerait en bonne place sur ma liste.»

Ligue des Champions
Marseille
Liverpool
Roberto De Zerbi
Arne Slot

