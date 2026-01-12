Real Madrid : la chute dans les abysses de Franco Mastantuono n’en finit plus

C’était la sensation du début de saison à Madrid. Tout juste arrivé d’Argentine, Franco Mastantuono était immédiatement lancé dans le grand bain par Xabi Alonso. Le joueur formé à River Plate a ainsi énormément joué lors des premiers mois de compétition, étant titulaire dans la majorité des matchs de son équipe dont des rencontres importantes, comme ce duel de Ligue des Champions contre l’Olympique de Marseille. Jusqu’au tout début du mois de novembre…

Comme beaucoup d’autres joueurs en ce moment, l’Argentin a souffert d’une pubalgie qui l’a tenu éloigné du groupe pendant un mois, et ce alors qu’il était attendu dans le onze titulaire du Real Madrid à Anfield le 4 novembre dernier (victoire 1-0 des Reds). Il est revenu dans la liste du coach le 3 décembre, pour ce match contre l’Athletic, mais a dû attendre le déplacement à Alavés, deux semaines plus tard, pour rejouer… une petite minute. Sur le dernier mois, il n’a été titulaire que contre Talavera en Copa del Rey, n’entrant pas en jeu lors du dernier match de l’année face à Séville, jouant un tout petit quart d’heure contre le Betis lors de la journée suivante, et cumulant seulement 11 minutes sur les deux matchs de Supercoupe d’Espagne.

Victime de la prise de pouvoir des cadres ?

Une disparition étonnante donc, et à Madrid, certains tentent d’expliquer ce déclassement soudain. Pour beaucoup, Mastantuono, qui était un choix fort d’Alonso sur le début de saison, a été victime de la réconciliation entre les cadres du vestiaire et le coach madrilène. Afin de satisfaire certains joueurs majeurs de l’équipe, le tacticien basque a ainsi dû faire des sacrifices et des concessions, revenant ainsi sur certaines méthodes et sur certains choix sportifs… dont la présence de Mastantuono dans le onze titulaire, qui, on le rappelle, occupait la place de Rodrygo, joueur particulièrement puissant dans le vestiaire et dans la liste des frondeurs.

Ensuite, il faut tout de même souligner que les rares fois où il a été sur la pelouse depuis son retour de pubalgie, il n’a pas été vraiment transcendant. Difficile de l’accabler, puisqu’il est toujours difficile de se montrer en jouant une poignée de minutes sur des fins de matchs. Pour l’instant, la presse espagnole n’évoque en tout cas aucun problème de comportement ou d’attitude qui auraient pu expliquer ce déclassement. Le club et Xabi Alonso semblent d’ailleurs bel et bien compter sur lui pour cette deuxième partie de saison, et les Merengues ont même refusé des propositions de prêt, dont une de Naples. Mastantuono devrait donc tout de même avoir de nouvelles opportunités dans les prochaines semaines…