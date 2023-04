Lorient : les retrouvailles manquées de Bamba Dieng avec l’OM

La suite après cette publicité

Hier soir, l’Olympique de Marseille jouait un match important pour la course à la Ligue des Champions. Côté lorientais, les Merlus profitent de leur bon classement pour tenter de terminer la saison le plus haut possible. Mais hier, c’était un match particulier pour un certain Bamba Dieng. Auteur d’une saison 2021/2022 prometteuse avec l’OM, le Sénégalais avait été écarté par Igor Tudor avant d’être réintégré par le Croate puis vendu à Lorient cet hiver.

Dieng retrouvait donc ses anciens partenaires et aurait pu jouer le rôle de l’ex briseur de rêves. Mais sur le terrain, il n’a pas été une si grande menace. Souvent esseulé, il a manqué d’impact quand il devait servir d’appui. Auteur d’un match plutôt neutre, il a été remplacé en fin de match par un Kone bien plus tranchant. Pour son entraîneur, Régis Le Bris, il n’y a pas de problème pour autant.

Dieng pas rancunier

«Il a de grandes qualités, aujourd’hui, sur son jeu d’appui, sur lequel il est en train de progresser. Ces derniers matchs, il avait perdu pas mal de ballons en ayant des difficultés à caler derrière le défenseur qui appuie fort. On commence à trouver des repères avec les passeurs lorientais. Ça s’intériorise par la pratique. Le temps nous permettra de devenir meilleurs». De son côté, le principal intéressé assure que ce match n’était pas une revanche contre l’OM.

«C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel. (…) Une revanche contre OM ? Non, même pas. Je suis tranquille. J’ai joué naturellement, c’est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Je les connais. Je ne peux pas dire plus. Ce n’était pas une revanche. Je suis content à Lorient. La vie est belle ici». Et pour le moment, Dieng c’est 2 buts en 10 matches de L1 avec les Lorientais.