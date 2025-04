Liga : l’Atlético s’est fait peur mais domine finalement Valladolid

Suite de la 31e journée de Liga ce lundi soir. Le club de Valladolid se déplaçait dans la capitale espagnole pour affronter l’Atlético de Madrid sur la pelouse du stade du Riyadh Air Metropolitano. Du côté des Colchoneros, l’objectif était de faire le plein de points pour poursuivre sa bataille intense dans la course au titre aux côtés du FC Barcelone et du Real Madrid. Les Pucelanos voulaient marquer de précieux points pour tenter de s’éloigner de son statut de lanterne rouge et ainsi essayer de sauver l’honneur dans l’élite espagnole. Au cours de la première période, Mamadou Sylla a ouvert le score sur pénalty (21e). Julian Alvarez a par la suite égalisé sur pénalty également (25e). Giuliano Simeone a ensuite doublé la mise (27e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 63 31 +27 18 9 4 53 26 20 Valladolid 16 31 -52 4 4 23 21 73

En seconde période, le Real Valladolid a su retomber sur ses pattes en égalisant grâce à Javi Sánchez (56e). Néanmoins, Alvarez (71e) puis Sorloth (79e) ont sauvé leur équipe. Au classement, l’Atlético de Madrid reste à la 3ème position à trois points du dauphin du Real Madrid, tandis que Valladolid est toujours lanterne rouge avec cette inquiétante 20ème et dernière place. Le weekend prochain, les Colchoneros se déplaceront sur l’île des Canaries pour défier Las Palmas, alors que les Pucelanos accueilleront Osasuna, lors de la 32e journée du championnat espagnole.