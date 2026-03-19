OM : l’aventure de Derek Cornelius aux Rangers tourne à la catastrophe

«Derek Cornelius a fait son retour sur le terrain hier, et c’est formidable de le voir». La dernière déclaration publique Danny Röhl à propos du défenseur canadien remonte au 20 février dernier. L’entraîneur allemand des Glasgow Rangers avait de quoi se réjouir. Après trois mois d’absence et une lourde blessure contractée avec le Canada aux ischio-jambiers nécessitant une opération, le joueur prêté avec option d’achat par l’OM durant le dernier jour du mercato estival effectuait enfin son retour à l’entraînement avec le reste de l’équipe première. Il avait tout juste eu le temps de s’installer dans la charnière comme titulaire (12 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), à l’époque sous les ordres de Russell Martin.

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Depuis cette date, c’est silence radio. L’entraîneur des Gers avait donné rendez-vous deux semaines plus tard pour un nouveau point et évaluer l’état physique du joueur de 28 ans. Son retour à la compétition était alors espéré pour le quart de finale de Coupe d’Écosse face au Celtic, le 8 mars dernier. Il n’a finalement pas été convoqué. Cela laissait à suggérer un retour un peu plus tardif, sans plus d’inquiétude, alors que son club est pleinement engagé dans la course au titre au côté de son rival éternel, mais aussi de la surprise de la saison, Heart of Midlothian, qui pourrait mettre fin à 40 ans d’hégémonie des deux grandes équipes écossaises sur le palmarès du championnat.

Une sélection au Mondial se complique

Pas facile de refaire sa place dans ces conditions, d’autant que John Souttar, Nassr Djiga et Emmanuel Fernandez se disputent les deux places de titulaires disponibles et donnent satisfaction à leur technicien. Cornelius peut s’inquiéter pour son temps de jeu et son retour à la compétition, d’autant qu’il était toujours en dehors du groupe pour la rencontre du week-end dernier face à St. Mirren. La raison de son absence commence à circuler à Glasgow. Le Canadien ne serait en réalité plus en odeur de sainteté selon certaines sources, ce que le club n’a pas encore confirmé à deux jours de la réception d’Aberdeen. Danny Röhl ne compterait plus sur lui et l’aurait envoyé en réserve.

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Le point de non-retour a été atteint, sans que l’on sache s’il s’agit d’un choix sportif ou d’une décision d’ordre disciplinaire. On ne devrait plus revoir le gaucher sous le maillot des Rangers d’ici la fin de la saison. Sa direction ne devrait pas non plus lever l’option d’achat de 4 M€ et Cornelius sera très probablement de retour à Marseille cet été, où il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Son manque de compétition lui fait courir un grand risque également en vue de la Coupe du Monde à domicile, même si Jesse Marsch l’a convoqué pour ce prochain rassemblement, alors qu’il n’est pas en condition de jouer. «L’effectif de mars comprendra de nombreux joueurs blessés qui ne pourront pas participer aux matchs», expliquait-il. Un sursis bienvenu pour lui en ce moment.