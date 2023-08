PSG - Lorient : la première sortie impressionnante de Manuel Ugarte

La suite après cette publicité

«Ce que j’aime, c’est jouer, avoir le ballon. Mais je dirais que ce qui me caractérise le plus, c’est que je donne toujours tout. Je suis, comme la plupart des joueurs uruguayens, un joueur qui ne lâche rien, un joueur agressif dans son jeu. J’essaie toujours de tout donner sur le terrain». Voici ce que déclarait Manuel Ugarte, lors de son arrivée au Paris Saint-Germain le 7 juillet dernier. Transféré du Sporting CP contre 60 millions d’euros, le milieu de terrain de 22 ans a, depuis, transformé les paroles en actes. Aligné aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Vitinha, samedi soir face au FC Lorient (0-0), l’international uruguayen (8 sélections) a livré une très grande prestation.

Élu homme du match par la Rédaction FM, le numéro 4 du club de la capitale a rapidement fait oublier l’absence d’un certain Marco Verratti. Dans un tout autre style, moins virevoltant mais tout aussi efficace, le natif de Montevideo s’est distingué et a ainsi régné en maître durant 90 minutes. Combattif, impressionnant dans le duel (8/15) et indispensable à la récupération du ballon (9 ballons récupérés), Ugarte est véritablement sorti du lot dans l’entrejeu parisien. Précis dans ses transmissions et inspiré au moment de se jouer de la défense lorientaise (3 dribbles réussis sur les 3 tentés), l’ancien joueur de Famalicão restera comme l’une des principales satisfactions sur le plan individuel.

Un impact physique déroutant !

«Je pense que oui ça a été une grande rencontre. Nous avons dominé le match avec une équipe repliée en défense, c’était difficile de marquer. Il a fallu faire circuler le ballon un peu plus. Je suis content du travail de l’équipe mais déçu du résultat», confiait notamment l’intéressé au micro de Canal + avant d’évoquer ses premières sensations. «Je suis content mais d’un autre côté ce n’est pas suffisant. Comme je l’ai dit, le plus important c’est de gagner. Je me suis senti très bien durant le match mais nous n’avons pas gagné donc c’est dommage. Donc nous allons plus travailler pour gagner la prochaine fois». Omniprésent au milieu de terrain, Ugarte aurait d’ailleurs pu libérer le Parc des Princes dans les ultimes secondes de ce match mais sa puissante frappe flirtait, de peu, avec la lucarne de Mvogo (90+5e).

«Oui ça aurait été un rêve que le ballon termine au fond des filets mais j’ai tenté ma chance on réessayera la prochaine fois», ajoutait, à ce titre, l’Uruguayen de 22 ans. Puissant, parfois à la limite dans ses interventions rugueuses, Ugarte apporte, quoi qu’il en soit, cette dimension physique au PSG. Des qualités non négligeables, notamment en vue des rencontres européennes à très haute intensité qui attendent le club francilien. Interrogé sur la performance de la nouvelle recrue parisienne, Luis Enrique semblait, lui aussi, bluffé par son poulain. «Il a été magnifique, merveilleux, avec ou sans ballon. Il a récupéré des ballons, fait un pressing très haut, intercepté des ballons. C’était un 10/10». Si le PSG n’a empoché qu’un petit point face aux Merlus, nul doute que Manuel Ugarte en a lui récolté bien plus aux yeux de son entraîneur et de ses supporters…