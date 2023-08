PSG-Lorient : les notes du match

Champion de France la saison dernière malgré un exercice 2022/2023 très mitigé, le Paris Saint-Germain recevait le FC Lorient au Parc des Princes pour la reprise de la Ligue 1. Pour cette première journée ô combien importante pour lancer cette nouvelle saison, Luis Enrique comptait sur plusieurs recrues, arrivées comme lui lors de ce mercato estival. Outre Lucas Hernandez, positionné sur le flanc gauche de la défense parisienne, et Milan Skriniar en défense centrale, le technicien espagnol faisait confiance à Marco Asensio et Kang-In Lee pour combiner avec Gonçalo Ramos en attaque.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 3 1 1 1 0 0 2 1 2 Lille 1 1 0 0 1 0 1 1 3 Nice 1 1 0 0 1 0 1 1 4 Lorient 1 1 0 0 1 0 0 0 5 PSG 1 1 0 0 1 0 0 0 6 Brest 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Clermont 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Lens 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Metz 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Rennes 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Toulouse 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Reims 0 1 -1 0 0 1 1 2 Voir le classement complet

Après une tournée au Japon très décevante avec notamment un nul et deux défaites, les Rouge et Bleu commençaient la rencontre pied au plancher et mettaient une pression considérable sur la défense lorientaise. Le match se jouait alors seulement dans la partie de terrain des Merlus. Après une réception haute et une bonne combinaison devant la surface adverse, Gonçalo Ramos décochait la première frappe de cette soirée mais tombait sur un grand Yvon Mvogo.

Un score vierge logique

Finalement la plus grosse occasion était lorientaise par l’intermédiaire de Laurent Abergel qui trouvait le poteau de Gianluigi Donnarumma. Au retour des vestiaires, la rencontre s’emballait légèrement grâce au réveil des joueurs de Régis Le Bris. Malgré un plus beau combat sur le pré, les occasions continuaient de se faire rare. Alors que Lucas Hernandez était à deux doigts d’offrir un pénalty à ses adversaires après une belle percée de Romain Faivre, Fabian Ruiz profitait d’un bon travail de Marco Asensio pour tirer en force et faire briller, une nouvelle fois, Yvon Mvogo.

Juste avant le coup de sifflet final, Danilo sauvait un bon ballon de Romain Faivre tandis que Carlos Soler se mettait sur son pied droit pour placer un tir soudain et puissant. Si le ballon tournait bien, le portier lorientais devait s’y prendre à deux fois pour attraper la balle et éviter l’ouverture du score. Au bout du temps additionnel, Manuel Ugarte, qui réalisait un très bon match dans l’entrejeu, venait placer une frappe également qui passait de peu à côté des cages adverses. Le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se quitte donc sur un score nul et vierge assez logique.

L’homme du match : Ugarte (7) : il a joué comme un meurt-de-faim ce samedi. Harcelant son vis-à-vis à la moindre occasion, le milieu uruguayen a une manière de défendre très agressive et efficace. Bon à la récupération, l’ancien du Sporting Portugal cherche également à relancer de l’avant. Débordant d’énergie, Ugarte a confirmé qu’il était la sentinelle idéale pour ce PSG et Luis Enrique. Propre techniquement, il a remporté beaucoup de duels là où ses coéquipiers ont souvent été bousculé. Sa dernière frappe aurait même pu donner la victoire au PSG mais cette dernière a fui le cadre (90+5e). S’il parvient à éliminer toutes ses fautes évitables, il pourrait encore épurer son jeu. Une chose est sûre néanmoins : il a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du Parc des Princes.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : lors du premier acte, il n’a que très peu été inquiété. Le seul frisson qui a parcouru son corps a été provoqué par le poteau trouvé par Laurent Abergel juste avant la pause. Plus sollicité au retour des vestiaires, le portier italien a été solide mais n’a jamais semblé être mis vraiment à contribution. Vigilant et bon sur le peu d’interventions qu’il a eu à réaliser.

- Hakimi (5,5) : offensivement, il a bien plus apporté qu’Hernandez de l’autre côté, cantonné à un rôle plus défensif par Luis Enrique. N’hésitant pas à faire parler sa vitesse, Hakimi n’a pas pu forcément la mettre en avant face à une défense bretonne très compacte. Intéressant dans ses courses offensives, il a été consistant défensivement.

- Pereira (6) : Au sortir d’une saison où il a été l’un des seuls Parisiens au niveau, Danilo Pereira héritait du brassard de capitaine ce samedi face aux Merlus. Installé aux côtés de la recrue Skriniar, l’ancien de Porto a été préféré à Marquinhos. Et dès les premières minutes, ce choix s’est avéré payant. Précis dans ses relances, Danilo a dégagé une grande sérénité dans l’arrière-garde francilienne. Rarement mis en difficulté, il a marqué des points ce soir.

- Skriniar (5) : alors qu’il foulait la pelouse (parfaite ce soir) du Parc des Princes pour la première fois, le géant slovaque a été passable ce soir. Souvent bousculé dans le jeu aérien, il n’a remporté aucun duel ce soir. Une statistique dérangeante pour un défenseur de son acabit. Il faut néanmoins salué son jeu de passes impeccable, que cela soit à courte ou longue distance. Une première moyenne à l’instar de son équipe.

- Hernandez (6) : très combatif, son placement a été très intéressant ce soir. Sur le flanc gauche de la défense parisienne en phase défensive, l’ancien de l’Atlético Madrid était le troisième défenseur central des siens en phase offensive. Un rôle hybride qui lui sied à merveille. Son intervention limite sur Romain Faivre aurait pu coûter un penalty aux Parisiens. Finalement, son don de soi a été appréciable et il a globalement réussi sa première. Remplacé par Marquinhos (81e).

- Zaire-Emery (5,5) : il serait dur de dire qu’il a été invisible ce soir, mais l’on aurait aimé voir le jeune prodige parisien être plus souvent trouvé. Alors qu’il jouit de la confiance de Luis Enrique, WZE a été intéressant dans son jeu défensif mais aurait dû plus apporter offensivement. Mis en difficulté dans les duels, il n’a pas pris beaucoup de risques dans son jeu.

- Ugarte (7) : voir ci-dessus.

- Vitinha (6) : il a été intéressant dans son jeu de passes propre et porté vers l’attaque ce samedi. Surtout lors du second acte, il n’a pas hésité à venir prêter main forte à ses coéquipiers en attaque à l’image de sa frappe intéressante qui est passé juste au-dessus du cadre de Mvogo (53e). Remplacé par Fabian Ruiz (68e).

- Asensio (4,5) : on l’a très peu vu ce soir. Peu intéressant, il n’a pas rayonné alors qu’il souhaite s’imposer en tant que titulaire. Pas forcément mauvais, on ne peut pas dire non plus qu’il ait fait un bon match. Moyen semble être le mot qui définit bien sa prestation. Insipide en est un autre et à l’instar de ses prédécesseurs ibériques, Soler et Sarabia, l’ancien du Real Madrid devra faire mieux pour essayer de chambouler la hiérarchie. Il aura fort à faire si Kang-In Lee continue comme ça et qu’Ousmane Dembélé s’impose comme prévu. Sans compter les éventuels retours de Neymar et Mbappé…Le timide Asensio a été remplacé par Soler (68e).

- G.Ramos (5) : pour son baptême du feu avec le PSG, l’ancien de Benfica n’a été que très peu trouvé en première période. Le peu de fois qu’il a hérité du ballon, de nombreux Lorientais sont montés sur lui et il a souvent cherché la faille via la frappe. Sa première tentative aurait d’ailleurs pu faire mouche sans une belle parade de Mvogo (9e). Muselé par la défense bretonne au retour des vestiaires, le Portugais aurait pu décanter la situation mais sa tête a échoué tout près du poteau du gardien suisse aux crépuscules de la rencontre (78e).

- Lee Kang-In (6) : pour ses débuts au Parc des Princes, le joyau sud-coréen s’est montré à son avantage. Très actif des deux côtés de l’attaque, l’ancien de Valence a été précieux par ses accélérations et ses prises de risques qui ont fait de lui le détonateur du jeu parisien lors du premier acte. Un rôle qui l’a forcément obligé à avoir du déchet dans son jeu. Malheureusement pour Paris, ses nombreux centres intéressants n’ont jamais trouvé preneur et il s’est finalement éteint plus les minutes avançaient. Sa qualité de dribbles, peu mise en avant ce soir, aurait mérité d’être plus exploitée. Remplacé par Ekitike (81e).

Lorient