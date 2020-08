L'AS Roma a identifié sa première recrue

Passé sous un nouveau pavillon américain lors des derniers jours avec le rachat du club par Dan Friedkin, l'AS Roma s'est donné de l'air financièrement. Après un été 2019 très compliqué financièrement, la formation giallorossa ne va pas faire de folies, mais recrutera intelligemment. Dans cette optique, l'équipe de Paulo Fonseca aurait identifié sa première recrue de l'été. Et comme l'explique le Corriere dello Sport, ce serait un investissement conséquent.

L'AS Roma aimerait renforcer son milieu de terrain et Gaetano Castrovilli (23 ans) fait figure de belle promesse. Sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024, l'international italien (1 cape) reste sur une belle saison sur le plan personnel (35 matches, 3 buts et 2 passes décisives). Si le prix demandé risque de tourner autour des 40 millions d'euros, son salaire est très abordable pour les finances romaines et témoigne la volonté de la nouvelle direction de chercher des éléments relativement jeunes. Reste que la Fiorentina sera difficile à convaincre. Federico Chiesa pouvant quitter le club cet été, la Viola ne souhaitera pas perdre un autre élément important.