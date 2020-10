OGC Nice : Patrick Vieira attend beaucoup de Kasper Dolberg

Buteur dimanche dernier lors du match nul de son équipe face à Lille (1-1), Kasper Dolberg a mis fin à une période de disette longue de deux mois. Si cette réalisation lui a permis de se rassurer, l'entraîneur de l'OGC Nice attend néanmoins plus de son numéro 9 danois qu’il espère voir évoluer à meilleur niveau au fil des matches. Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Angers dimanche, Patrick Vieira a tenu à expliquer précisément ce qu’il attendait de son avant-centre, qui a tout de même coûté 20,5 M€ aux Aiglons à l’été 2019.

«On doit s'améliorer, nos deux relayeurs doivent se trouver plus près de Dolberg pour pouvoir combiner. Ensuite, j'attends plus de Kasper. C'est quelqu'un qui aime communiquer. Mais il faut qu'il comprenne des choses sur l'aspect tactique sur ce que je demande et j'attends de lui, mais je ne m'inquiète pas pour ses prestations» a relativisé le champion du monde 1998.