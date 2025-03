L’OM et Greenwood vont régaler contre Nantes

OM-Nantes, une affiche historique de notre championnat de France, mais deux clubs aux trajectoires opposées cette saison. Les Canaris sont lancés dans un objectif maintien avant tout, pendant que l’OM, à défaut de titiller le PSG, veut s’assurer une place en Ligue des Champions à l’issue de l’exercice 2024-2025. Les deux clubs sont plutôt bien partis dans leurs quêtes respectives, et c’est bien l’OM qui sera le favori de cette rencontre à l’Orange Vélodrome.

La suite après cette publicité

Le club olympien aura à coeur de faire oublier la triste défaite à Auxerre, et tentera aussi, au passage, d’apaiser les relations avec l’arbitrage français. C’est aussi cela qui sera lorgné au cours de cette soirée. Pour cette affiche entre ces deux formations historiques du championnat de France, on s’attend à une rencontre pleine de tension. Pour profiter des cotes OM-Nantes, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85 € + 15 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription**.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne pour cette rencontre Lens-PSG, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous :

La suite après cette publicité

Victoire de l’OM, cote à 1,42

On commence avec sagesse, et une cote certes faible mais qui nous parait gagnante. Entre l’envie de se relancer après la défaite à Auxerre et de se montrer à la hauteur de son fabuleux public, l’OM aura à coeur de l’emporter face à Nantes, qui fait rarement le poids à l’extérieur. Certes, les Canaris ont retrouvé le sourire en battant Lens après la fessée prise à Monaco, mais ils auront fort à faire à l’Orange Vélodrome.

But de Mason Greenwood, cote à 2,15

Muet face à Auxerre et face à Angers deux semaines plus tôt, Greenwood reste par contre sur des buts contre Saint-Etienne et l’OL, à domicile. Déjà buteur face à Nantes lors du match aller en novembre dernier, c’est lui qui avait inscrit le but de la victoire, l’Anglais a de bonnes chances de trouver le chemin des filets. En plaçant 85 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 182,75 € + 85 € en crédits de jeu soit 267,75 €. Pas mal pour un pari peu risqué et qui vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

La suite après cette publicité

But de Moses Simon, cote à 5,30

C’est une très belle cote en faveur de l’attaquant nantais le plus remuant, saison après saison. Le Nigérian est le facteur X de l’équipe dirigée par Antoine Kombouaré, celui qui amène de la folie et de la créativité. Auteur de 6 buts cette saison, il n’est qu’à 2 unités de son record, fixé lors de sa première saison en 2019-2020. On l’imagine profiter des espaces pour faire mal à l’OM.

En ce début d’année, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur ce OM-Nantes et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici un but de Greenwood contre Nantes, coté à 2,15. Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 267,75€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes PARIONS SPORT en Ligne du 27/02/2025 à 13h, cotes susceptibles d’évoluer)